Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

Striker, если оставлять заявку на получение карты через сайт, то при заполнении анкеты на дебетовую у меня спросили все ли данные актуальны (в декабре оформлял кредитку, а в январе — дебетовую) — от сего ничего не запрашивали больше.
В точке выдачи забыл я сказать, что заявку на карту подавал через сайт, так давай там заполнять анкету с нуля... В профильной теме читал, что можно отказаться заполнять номера. Сам на практике не проверял.
Рейтинг явно проплачен. Что касается кредитных карт, читайте внимательно условия и тарифы на официальном сайте банка. Много подводных камней. Самые оптимальные на мой взгляд Монобанк и Приват. Там нет скрытых комиссий. В отличие от Альфа, А-банка т.п.
l_amyr написав:Рейтинг явно проплачен. Что касается кредитных карт, читайте внимательно условия и тарифы на официальном сайте банка. Много подводных камней. Самые оптимальные на мой взгляд Монобанк и Приват. Там нет скрытых комиссий. В отличие от Альфа, А-банка т.п.
И что за скрытые комиссии в а-банке? и с каких пор приват убрал скрытую комиссию в 0,5% за перевод своих средств?
Howl написав:– сроки действия кешбека привязан к срокам кварталов (в начале квартала обнуляют кешбек, накопленный за предыдущий квартал)
Причём, чтобы клиент не скучал и не забрал кэшбек строго перед списанием, дата плавающая. Первого января этого года списали чётко. В октябре тянули до 6го. Но хотя бы можно выводить произвольную сумму, а не копить минимум 100 грн.