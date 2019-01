Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів

Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:54

Волгарь написав: AlifeSoft написав: Осталось узнать под какие проценты увеличились. Если при Порошенко проценты по долгу снизились, то увеличение долга не так страшно, так как отдавать все равно меньше придется. Осталось узнать под какие проценты увеличились. Если при Порошенко проценты по долгу снизились, то увеличение долга не так страшно, так как отдавать все равно меньше придется.

Меньше, чем что - чем заняли? Меньше, чем что - чем заняли?



Меньше чем вся сумма при возможности досрочного погашения долга с более высоким процентом. По сути долги Януковича мы отдавали трижды: один раз долг и еще два раза по столько же процентов. Меньше чем вся сумма при возможности досрочного погашения долга с более высоким процентом. По сути долги Януковича мы отдавали трижды: один раз долг и еще два раза по столько же процентов.

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.