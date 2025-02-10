За три роки війни росії проти України гірничодобувний сектор України втратив близько 1,7 трильйона доларів.
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Втрати гірничодобувного сектору України сягнули 1,7 трильйонів доларів
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Додано: Чет 29 тра, 2025 13:12
Втрати гірничодобувного сектору України сягнули 1,7...
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Втрати гірничодобувного сектору України сягнули 1,7 трильйонів доларів
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