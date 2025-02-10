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Втрати гірничодобувного
сектору України сягнули 1,7...

Втрати гірничодобувного сектору України сягнули 1,7...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:12

Втрати гірничодобувного сектору України сягнули 1,7...

Пропонуємо до обговорення:
За три роки війни росії проти України гірничодобувний сектор України втратив близько 1,7 трильйона доларів.

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Втрати гірничодобувного сектору України сягнули 1,7 трильйонів доларів
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:12

На жаль невтішні цифри
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