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"Нафтогаз": у травні
може бути вже занадто пізно...

"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:56

"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

Пропонуємо до обговорення:
Основна геополітична ідея - перешкоджати зростанню України, позбавляючи країну трьох мільярдів доларів на рік.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\": у травні може бути вже занадто пізно укладати новий контракт з Росією.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:56

когда исполнительный директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко, т. е. не последний человек в стране, через честные руки которого проходит немалык кусок ВВП страны, на полном серьезе говорит, что население скажет: “Посмотрите, нам это не нравится, может быть, нам лучше было бы вернуться в Россию” - у меня (я морпех) возникает мысль - может, я не в ту сторону стреляю?
max_us_ua
 
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You should shoot your ass.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 22:26

Боже, или в Украине родился оракул или пани Наталья вправила сыну мозги...
astatempo
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