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"Нафтогаз": у травні
може бути вже занадто пізно...

"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:42

Да, Омельянов на всех не хватает. Дарю идею, выкупаете в России пару газовых месторождений, арендуете транзитные мощности и заполняете газом нашу трубу. Замкнутый цикл и полная независимость.
astatempo
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 14:12

  max_us_ua написав:когда исполнительный директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко, т. е. не последний человек в стране, через честные руки которого проходит немалык кусок ВВП страны, на полном серьезе говорит, что население скажет: “Посмотрите, нам это не нравится, может быть, нам лучше было бы вернуться в Россию” - у меня (я морпех) возникает мысль - может, я не в ту сторону стреляю?

А вы в сторону России стреляете?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 14:18

  lapay написав:
  makishin60 написав:Т.е если украинцы будут жить плохо то опять виновата Россия ?это логика детского сада или же лапша на уши лохторату

Навіть в дитячому садку всі знають, що потоки будують піндоси, а не москалі. :)

А як можна торгувати з країною агрессором? Мега-досвідчені менеджери Коболєви-Вітренки говорили що скоро Україна буде експортувати власний газ до ЄС. Ми ж імпортуємо газ з ЄС, навіщо нам російський газ?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 14:27

  astatempo написав:Да, Омельянов на всех не хватает. Дарю идею, выкупаете в России пару газовых месторождений, арендуете транзитные мощности и заполняете газом нашу трубу. Замкнутый цикл и полная независимость.


Были времена, и это обсуждалось. Неразработанных месторождений в РФ очень много, неразведанных - еще больше, поэтому любых инвесторов на правах будущего разделения сырья они только приветствуют.

Сегодня можно было бы продать РФ трубу в обмен на месторождения, которые давали бы нам 8-10 млрд кубов газа в год, недостающих для сведения внутреннего баланса.

С другой стороны, и украинских месторождений достаточно для наращивания добычи.

Но это нужно напрягаться - думать и делать... Сильно проще заниматься популизмом, поднимать тарифы для населения и наслаждаться ростом счетов в заграничных банках
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 14:56

Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

  zРадио написав:Сегодня можно было бы продать РФ трубу в обмен на месторождения, которые давали бы нам 8-10 млрд кубов газа в год, недостающих для сведения внутреннего баланса.

Псевдопатриотам крайне тяжело понять, что наша труба без российского газа и без России не имеет смысла вообще. Все точки входа в украинскую ГТС идут с России. Давно нужно было ее либо продать, либо сдать в аренду в обмен на месторождения газа. Тогда бы и не стояла проблема «Северных потоков».
valme
 
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