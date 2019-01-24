В 2018 році імпортовано 10,6 млрд кубів, із яких споживачам надійшло 8,4 млрд, а різниця на прокачку через ГТС.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 18:52
pohl-elena
В 2018 році імпортовано 10,6 млрд кубів, із яких споживачам надійшло 8,4 млрд, а різниця на прокачку через ГТС.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 27 січ, 2019 18:59
Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
Так литовці віддали Газпрому трубу, і транзиту не стало. Не треба натягувати політичну сову на економічний глобус. Якщо Путя вирішив будувати потоки, то ні Янукович, ні Медведчук, якби став Президентом, не змогли б цьому завадити.
От побудує, а потім буде кидати подачку у вигляді 10-20 млрд.
Тут тільки санкції, а не розмови, допоможуть. Правда, 40 років назад і санкції не допомогли - ФРН все одно отримала сибірський газ через нашу ГТС.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 27 січ, 2019 21:57
Путя не с бухты-барахты в потоки ринулся. Украина яйки с большим удовольствием трубой в свое время покручивала.
А по Литве - она вроде и не в курсе, что транзит прекратился. Дураков нет СПГ гонять при рабочей трубе в несколько сот км. Хотя намек, что брать пример с Украины по кручению не стоит - явно понят.
Додано: Нед 27 січ, 2019 22:03
Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
Путя хотів прикрутити яйка Прибалтиці і Україні, тому і будує потоки в обхід, в тому числі і грузові. Наступна, скоріше за все, Білорусь.
Скоро з друзів залишаться тільки ракети, як вони того і хотіли.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 27 січ, 2019 22:50
Договор на поставку газа с Литвой подписан
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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