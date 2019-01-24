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"Нафтогаз": у травні
може бути вже занадто пізно...

"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:52

pohl-elena
В 2018 році імпортовано 10,6 млрд кубів, із яких споживачам надійшло 8,4 млрд, а різниця на прокачку через ГТС. http://utg.ua/utg/media/news/2019/01/gt ... -2018.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:59

Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

  zРадио написав:А кто блокировал 3-сторонние газовые переговоры, заявляя о сдаче национальных интересов (даже "национального достояния")?

Ватаны, или псевдо-патриотические популисты? То-то же!

Так литовці віддали Газпрому трубу, і транзиту не стало. Не треба натягувати політичну сову на економічний глобус. Якщо Путя вирішив будувати потоки, то ні Янукович, ні Медведчук, якби став Президентом, не змогли б цьому завадити.
От побудує, а потім буде кидати подачку у вигляді 10-20 млрд.
Тут тільки санкції, а не розмови, допоможуть. Правда, 40 років назад і санкції не допомогли - ФРН все одно отримала сибірський газ через нашу ГТС.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:14

Про месторождения и Омеляна, то был сарказм: гиперлупа для Украины.
astatempo
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:57

  lapay написав:
  zРадио написав:А кто блокировал 3-сторонние газовые переговоры, заявляя о сдаче национальных интересов (даже "национального достояния")?

Ватаны, или псевдо-патриотические популисты? То-то же!

Так литовці віддали Газпрому трубу, і транзиту не стало. Не треба натягувати політичну сову на економічний глобус. Якщо Путя вирішив будувати потоки, то ні Янукович, ні Медведчук, якби став Президентом, не змогли б цьому завадити.
От побудує, а потім буде кидати подачку у вигляді 10-20 млрд.
Тут тільки санкції, а не розмови, допоможуть. Правда, 40 років назад і санкції не допомогли - ФРН все одно отримала сибірський газ через нашу ГТС.

Путя не с бухты-барахты в потоки ринулся. Украина яйки с большим удовольствием трубой в свое время покручивала.
А по Литве - она вроде и не в курсе, что транзит прекратился. Дураков нет СПГ гонять при рабочей трубе в несколько сот км. Хотя намек, что брать пример с Украины по кручению не стоит - явно понят.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:03

Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

  Skypups написав:А по Литве - она вроде и не в курсе, что транзит прекратился.

http://www.dsnews.ua/world/rossiya-osta ... 2019133200
Россия оставила Беларусь и Литву без денег за транзит газа в Калининград

Путя хотів прикрутити яйка Прибалтиці і Україні, тому і будує потоки в обхід, в тому числі і грузові. Наступна, скоріше за все, Білорусь.
Скоро з друзів залишаться тільки ракети, як вони того і хотіли. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:50

  lapay написав:
  Skypups написав:А по Литве - она вроде и не в курсе, что транзит прекратился.

http://www.dsnews.ua/world/rossiya-osta ... 2019133200
Россия оставила Беларусь и Литву без денег за транзит газа в Калининград

Путя хотів прикрутити яйка Прибалтиці і Україні, тому і будує потоки в обхід, в тому числі і грузові. Наступна, скоріше за все, Білорусь.
Скоро з друзів залишаться тільки ракети, як вони того і хотіли. :)

Договор на поставку газа с Литвой подписан https://eadaily.com/ru/news/2019/01/19/ ... -2019-godu
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:39

рашкованці не відмовляться від транзиту через Україну, бо тільки в у нас є де зберігати газ для максимального використання взимку. чекають, що бабЮлю виберуть і вона відкличе позови до газпрому на 3 млрд. доларів. тоді і контракт підпишуть
olexiy_ogryzko
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