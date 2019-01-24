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"Нафтогаз": у травні
може бути вже занадто пізно...

"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:52

pohl-elena
В 2018 році імпортовано 10,6 млрд кубів, із яких споживачам надійшло 8,4 млрд, а різниця на прокачку через ГТС. http://utg.ua/utg/media/news/2019/01/gt ... -2018.html
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:59

Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

  zРадио написав:А кто блокировал 3-сторонние газовые переговоры, заявляя о сдаче национальных интересов (даже "национального достояния")?

Ватаны, или псевдо-патриотические популисты? То-то же!

Так литовці віддали Газпрому трубу, і транзиту не стало. Не треба натягувати політичну сову на економічний глобус. Якщо Путя вирішив будувати потоки, то ні Янукович, ні Медведчук, якби став Президентом, не змогли б цьому завадити.
От побудує, а потім буде кидати подачку у вигляді 10-20 млрд.
Тут тільки санкції, а не розмови, допоможуть. Правда, 40 років назад і санкції не допомогли - ФРН все одно отримала сибірський газ через нашу ГТС.
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:14

Про месторождения и Омеляна, то был сарказм: гиперлупа для Украины.
astatempo
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:57

  lapay написав:
  zРадио написав:А кто блокировал 3-сторонние газовые переговоры, заявляя о сдаче национальных интересов (даже "национального достояния")?

Ватаны, или псевдо-патриотические популисты? То-то же!

Так литовці віддали Газпрому трубу, і транзиту не стало. Не треба натягувати політичну сову на економічний глобус. Якщо Путя вирішив будувати потоки, то ні Янукович, ні Медведчук, якби став Президентом, не змогли б цьому завадити.
От побудує, а потім буде кидати подачку у вигляді 10-20 млрд.
Тут тільки санкції, а не розмови, допоможуть. Правда, 40 років назад і санкції не допомогли - ФРН все одно отримала сибірський газ через нашу ГТС.

Путя не с бухты-барахты в потоки ринулся. Украина яйки с большим удовольствием трубой в свое время покручивала.
А по Литве - она вроде и не в курсе, что транзит прекратился. Дураков нет СПГ гонять при рабочей трубе в несколько сот км. Хотя намек, что брать пример с Украины по кручению не стоит - явно понят.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:03

Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

  Skypups написав:А по Литве - она вроде и не в курсе, что транзит прекратился.

http://www.dsnews.ua/world/rossiya-osta ... 2019133200
Россия оставила Беларусь и Литву без денег за транзит газа в Калининград

Путя хотів прикрутити яйка Прибалтиці і Україні, тому і будує потоки в обхід, в тому числі і грузові. Наступна, скоріше за все, Білорусь.
Скоро з друзів залишаться тільки ракети, як вони того і хотіли. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:50

  lapay написав:
  Skypups написав:А по Литве - она вроде и не в курсе, что транзит прекратился.

http://www.dsnews.ua/world/rossiya-osta ... 2019133200
Россия оставила Беларусь и Литву без денег за транзит газа в Калининград

Путя хотів прикрутити яйка Прибалтиці і Україні, тому і будує потоки в обхід, в тому числі і грузові. Наступна, скоріше за все, Білорусь.
Скоро з друзів залишаться тільки ракети, як вони того і хотіли. :)

Договор на поставку газа с Литвой подписан https://eadaily.com/ru/news/2019/01/19/ ... -2019-godu
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:39

рашкованці не відмовляться від транзиту через Україну, бо тільки в у нас є де зберігати газ для максимального використання взимку. чекають, що бабЮлю виберуть і вона відкличе позови до газпрому на 3 млрд. доларів. тоді і контракт підпишуть
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:00

  lapay написав:
  zРадио написав:А кто блокировал 3-сторонние газовые переговоры, заявляя о сдаче национальных интересов (даже "национального достояния")?

Ватаны, или псевдо-патриотические популисты? То-то же!

Так литовці віддали Газпрому трубу, і транзиту не стало. Не треба натягувати політичну сову на економічний глобус. Якщо Путя вирішив будувати потоки, то ні Янукович, ні Медведчук, якби став Президентом, не змогли б цьому завадити.
От побудує, а потім буде кидати подачку у вигляді 10-20 млрд.
Тут тільки санкції, а не розмови, допоможуть. Правда, 40 років назад і санкції не допомогли - ФРН все одно отримала сибірський газ через нашу ГТС.


Что касается санкций то вы сами на него и ответили, а касательно литовской трубы, то ее никто Газпрому не отдавал а наоборот, кроме того не Газпром начал "газовые войны"как мы видим, что в конце мая Amber Grid договорилась об объединении своей газотранспортной системы с польской Gas System. Для этого будет построен газопровод протяженностью 357 километров с польской стороны и 165 километров — с литовской. Работы планируется завершить в конце 2021 года.
Это Газпром начал? Что касается идеального решения газового вопроса, так это Белоруссия, во первых продали свою трубу и заработали около 3 млрд.дол. во вторых получают газ по внутрироссийской цене "Сегодня страна покупает у России газ по цене в 129 долларов за тысячу кубов, а в следующем 2019 году цена на него будет снижена до 127 долларов. " А по какой цене покупает "европейский" газ Украина?
С 1 ноября цены на газ для украинцев повысят до 8550 грн это где то 315 дол.
Для Промышленных потребителей 12511,20 грн это де то 460 дол. Какие цены после такой цены будут в наших магазинах? В Польше уже цены дешевле чем у нас. "А вы все за рыбу-гроши"
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:07

  olexiy_ogryzko написав:рашкованці не відмовляться від транзиту через Україну, бо тільки в у нас є де зберігати газ для максимального використання взимку. чекають, що бабЮлю виберуть і вона відкличе позови до газпрому на 3 млрд. доларів. тоді і контракт підпишуть

На территории Российской Федерации расположены 25 подземных хранилища газа с суммарной активной емкостью 65,2 млрд кубометров. В России эксплуатируются следующие ПХГ: Касимовское, Канчуринско-Мусинский комплекс, Северо-Ставропольские, Кущевское, Краснодарское, Гатчинское, Невское, Калужское, Щелковское, Увязовское, Карашурское, Самарские, Пунгинское, Совхозное, Саратовские.
Кроме того, Газпром хранит газ в ПХГ на территории Латвии, Германии, Австрии и Великобритании: Подземное газовое хранилище (ПХГ) – Германия – Rehden – Активный объем – более 4 млрд кубометров (крупнейшее в Европе). Подземное газовое хранилище (ПХГ) – Австрия (федеральная земля Зальцбург) – Haidach – Активный объем – более 2,4. млрд кубометров., расположено в истощенном газовом месторождении. Подземное газовое хранилище (ПХГ) – Англия – Saltfleetby – Активный объем – порядка 0,7 млрд кубометров. Подземное газовое хранилище (ПХГ) – Германия – Jemgum – Активный объем – сравнительно малый. В Латвии расположено Инчукалнское ПХГ . Оно находится к северо-востоку от г. Риги и создано в водоносном слое. Инчукалнское ПХГ является единственным функционирующим хранилищем в странах Балтии и обеспечивающим стабильность газоснабжения региона. Объем Инчукалнского ПХГ составляет 4,46 млрд кубометров, из которых 2,32 млрд кубометров составлял активный, или регулярно отбираемый природный газ. Газпром арендует 75% газохранилища Humbley Grove на юге Великобритании, в Германии арендует мощности в ПХГ, принадлежащих фирме VNG, а в Австрии – мощности компании OMV. Всего в Гepмaнии cущecтвуeт cвышe copoкa пoдзeмныx xpaнилищ гaзa coвoкупнoй eмкocтью oкoлo 20 млpд кубoмeтpoв. Bce oни нaxoдятcя в чacтнoй coбcтвeннocти. E.ON Ruhrgas pacпoлaгaeт мoщнocтями пpимepнo нa 5 млpд кубoмeтpoв. Kpупнeйшee ПXГ в Гepмaнии и Зaпaднoй Eвpoпe Rehden (4,2 млpд кубoмeтpoв) пpинaдлeжит кoмпaнии WINGAS, coвмecтнoму пpeдпpиятию "Гaзпpoмa" и Wintershall. В Италии существует 10 ПХГ, во Франции – 15, в Австрии – 5, в Нидерландах – 3.
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:29

Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

  pohl-elena написав:Это Газпром начал? Что касается идеального решения газового вопроса, так это Белоруссия, во первых продали свою трубу и заработали около 3 млрд.дол. во вторых получают газ по внутрироссийской цене "Сегодня страна покупает у России газ по цене в 129 долларов за тысячу кубов, а в следующем 2019 году цена на него будет снижена до 127 долларов. " А по какой цене покупает "европейский" газ Украина?

https://oleg-leusenko.livejournal.com/288578.html
Сейчас все три компании-распределителя — и латвийский Latvijas Gaze, и эстонский Eesti Gaas, и литовский Lietuvos Dujos — построены по одной стандартной схеме. Более трети акций в них принадлежат “Газпрому” (34%, 37% и 37% соответственно). Из оставшейся доли большая часть принадлежит немецкому концерну E.On Ruhrgas (47%, 34% и 39%) — многолетнему партнеру “Газпрома”. Единственные, кто сохранил в собственности государства малую долю своего газового распределителя (17%) — это литовцы.

А вот теперь Третий энергетический пакет ЕС предлагает своим участникам три варианта отчуждения газопроводов. Первый — национализация, второй — создание независимого оператора для управления газопроводами и, наконец, третий — уступка правительству золотой акции газораспределительной компании с правом вето. Литва остановилась на первом варианте — национализации.

НЕ БУДУТ БРАТЬ — ОТКЛЮЧИМ ГАЗ

Сказать, что российскому “Газпрому” это не понравилось, — это ничего не сказать. Ну а как такое может понравиться? До сих пор российский газовый монополист резвился на территории независимых балтийских карликов, как хотел. Во-первых, продавая этим странам газ, он фактически заключал договоры сам с собой — со своими дочерними компаниями. В результате литовцы, латыши и эстонцы, по разным сведениям, платили российскому монополисту цену на 15—30% больше среднеевропейской.

Почему “по разным сведениям”? Только не смейтесь, но точная цена газа для балтийских стран неизвестна. “Газпром” и его дочки-распределители ее не раскрывают, ссылаясь на коммерческую тайну. То есть одна частная компания продает товар другой частной компании — какие могут быть вопросы? Доподлинно известны только цены для конечных потребителей. Они — от $700 до $1000 за тысячу кубометров в зависимости от объемов. Ну и вот, такой праздник жизни кто-то захотел разрушить. С каким-то дурацким “Третьим пакетом”.


От прибалти пішли на сдачу своїх газогонів в концесію. Воно їм допомогло? Абсолютно ні. Монополіст все одно продавав дорожче ринку. Тільки тоді, коли литовці побудували термінали для ЗПГ, Газпром знизив ціну, але, в помсту, побудував такий термінал в Калінінградський області, і перекрив свій транзит туди через Білорусь і Литву.
Так само і Україна - здала трубу, чи не здала в концесію - контракт Тимошенко був дорожче ринку, а потоки як будувались, так і будуть будуватись.
Знижка для Білорусі чисто політична, як і була для України у вигляді Харківських угод. Не треба змішувати політику і економіку. Для Раші телевізор важливіший за холодильник.
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