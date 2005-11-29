"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

Додано: Пон 28 січ, 2019 16:53

lapay написав: pohl-elena написав: Достоверно известно только, что Беларусь платит за газ 127 дол. и это не "Знижка" а цена зафиксированная двусторонним договором.

Достоверно известно также, что мы платим больше 300 дол. и це ПЕРЕМОГА?

Если бы не юлька мы бы до сих пор платили за газ по 50 дол., но она тогда расторгла договор и наступило желанное"счастье" начали платить больше 400. Когда нам Россия предложила продать трубу, что мы им ответили? и что теперь? Достоверно известно только, что Беларусь платит за газ 127 дол. и это не "Знижка" а цена зафиксированная двусторонним договором.Достоверно известно также, что мы платим больше 300 дол. и це ПЕРЕМОГА?Если бы не юлька мы бы до сих пор платили за газ по 50 дол., но она тогда расторгла договор и наступило желанное"счастье" начали платить больше 400. Когда нам Россия предложила продать трубу, что мы им ответили? и что теперь?

І без Тимошенко ціни по 50 не було б і близько. Газпром сам підняв, в той час, ціну на газ всім закордонним споживачам.

Продали б трубу, чи не продали - дешевий газ тільки за політичні поступки. Це суть політики РФ. І без Тимошенко ціни по 50 не було б і близько. Газпром сам підняв, в той час, ціну на газ всім закордонним споживачам.Продали б трубу, чи не продали - дешевий газ тільки за політичні поступки. Це суть політики РФ.

2001–2004 гг. для Украины стали периодом высоких темпов экономического роста и определенной социальной стабильности. Воспользовавшись ростом мирового спроса на продукцию черной металлургии, наличием свободных мощностей и поставками дешевых российских энергоносителей ($50 за 1000 куб. м, в Европе газ был $150-70 ), металлургические предприятия Украины смогли существенно нарастить объемы выпуска экспортно ориентированной продукции, что привело к росту ВВП по итогам 2004 года на 12,4%.8 августа 2004 года было подписано соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом», для Украины была установлена фиксированная цена на российский газ – $50 за 1000 куб. м. В дальнейшем именно Ющенко и Тимошенко в одностороннем порядке предложили перейти с бартера на рыночные расчеты при закупках российского газа, что впоследствии спровоцировало невиданный газовый кризис. ЭТО РОССИЯ ВИНОВАТА?С одной стороны, отказ от бартерных схем при взаиморасчетах и переход к прямым денежным расчетам привели к повышению тарифов на транзит российского газа в Европу по территории Украины с 2006 года до $1,75–$2 за 1000 куб. м на 100 км. С другой, вслед за поднятием тарифов на транзит, произошло и повышение цены на газ для Украины с $50 до среднеевропейского уровня в $160–$170. В результате в ночь с 3-го на 4 января 2006 года был подписан договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» об условиях поставок российского газа в Украину через посредническую компанию «РосУкрЭнерго» и об условиях транзита российского газа в Европу через территорию Украины.Именно разрыв газового соглашения от 2004 года и затем подписание нового газового контракта в 2006-м на невыгодных для Украины условиях привели к дальнейшим пагубным последствиям в газовом вопросе. ЭТО РОССИЯ РАЗОРВАЛА ДОГОВОР?Зато юлька теперь ходит в трусиках по цене равной 2х летней пенсии среднего украинца. Це знову ПЕРЕМОГА!