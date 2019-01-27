"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
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lapay написав:Контракт 2004 року підписувався під перемогу Януковича, тому там і було 5 років. Після його програшу не було сенсу його виконувати. Те, що саме Україна першою висловила бажання його змінити, не означає, що він не був би змінений по ініціативі Газпрому, а привід завжди знайдеться (не платять, крадуть і т.д.). З 2006 року ціна на газ почала зростати для всіх країн СНД, але величина зростання залежала вже від політики.
с 1992 года по 2004 газ был по 50 дол. или это тоже было под Януковича? в 2004 контракт был просто продлен на 5 лет до 2009 и что сделали наши дэмократы? они через 1 год и 5 месяцев, после его подписания, просто расторгли его и подписали новый контракт, по которому МЫ а не они, начали платить по 160-170. Задайте сами себе вопрос ПОЧЕМУ ? они это сделали, какова ПРИЧИНА и тогда вам все станет ясно. Многие уже давным давно это поняли, попытайтесь и вы это понять, ну а если не можете, это уже вопрос не ко мне. Удачи
lapay написав:Ви серйозно вважаєте, що Газпром продавав би 5 років нам газ по $50, в той час, коли всі інші купували в 4-6 разів дорожче?
Во первых не в 4-6 раз, а в 3-3,5 раз Во вторых: На главной европейской спотовой площадке – голландской TTF – газ торгуется выше $275 за тыс. куб. м Форвард на IV квартал текущего года – $282, а Белоруссия платит $127 , разница больше чем в 2 раза ну а украинцы платят $315. Разницу чувствуете или опять Янукович виноват.
pohl-elena написав:в 2004 контракт был просто продлен на 5 лет до 2009 и что сделали наши дэмократы? они через 1 год и 5 месяцев, после его подписания, просто расторгли его и подписали новый контракт, по которому МЫ а не они, начали платить по 160-170. Задайте сами себе вопрос ПОЧЕМУ
Не має значення, хто саме розірвав контракт, ті, хто не розривав, так само отримали підвищення цін в 2006 році. Менше сателіти, більше ті, хто хотів вийти з впливу імперії.
pohl-elena написав:На главной европейской спотовой площадке – голландской TTF – газ торгуется выше $275 за тыс. куб. м Форвард на IV квартал текущего года – $282, а Белоруссия платит $127 , разница больше чем в 2 раза ну а украинцы платят $315. Разницу чувствуете или опять Янукович виноват.
Я не збираюсь платити за газ менше, в обмін на відновлення імперії, і більшість так само пошле подалі тих, хто піде на уклін до Москви.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Я не збираюсь платити за газ менше, в обмін на відновлення імперії, і більшість так само пошле подалі тих, хто піде на уклін до Москви.
Ну так пошлите их всех по списку: Германия («E.ON», «BASF», «Wintershall», «Uniper») Нидерланды и Великобритания («Shell», Wasco Coatings Europe BV) Австрия («OMV») Франция («Engie») Чехия (NET4Gas) Финляндия (Fortum, Wasco) Швейцария (Allseas AG) Швеция Мальта (Pioneering Spirit) Словакия Норвегия (Kvaerner) Италия (Eni ) Сербия Болгария Греция Тогда один риторический вопрос, а зачем вам тогда вступать в такую Европу, если она пошла на "на уклін до Москви" пошлите тогда эту Европу "подалі"
pohl-elena написав:Тогда один риторический вопрос, а зачем вам тогда вступать в такую Европу, если она пошла на "на уклін до Москви" пошлите тогда эту Европу "подалі"
Україна не проти купувати газ в Газпрома, навіть більше - Стокгольмскій арбітраж присудив Газпрому це робити. Тільки він цю ухвалу не виконує. Але йти на політичні зміни в обмін на дешевий російський газ ніхто не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Я не збираюсь платити за газ менше, в обмін на відновлення імперії, і більшість так само пошле подалі тих, хто піде на уклін до Москви.
а по 500 готовы заплатить? или по 1000?, вот словаки обрадуются, ничего не делая купили у России продали Украине и денежки в кармане. Кстати уголь тоже нужно покупать ТОЛЬКО в Роттердаме и не ниже чем по 140 дол.за тонну, а то ведь российский по 70-75 покупать не comme il faut
pohl-elena написав:а по 500 готовы заплатить? или по 1000?, вот словаки обрадуются, ничего не делая купили у России продали Украине и денежки в кармане. Кстати уголь тоже нужно покупать ТОЛЬКО в Роттердаме и не ниже чем по 140 дол.за тонну, а то ведь российский по 70-75 покупать не comme il faut
По ціні Дюсельдорф+. Прибалти платили по 500+, і все одно не змінили свій вибір.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Прибалти платили по 500+, і все одно не змінили свій вибір.
В конце октября 2014 года в порт Клайпеды прибыл корабль-ТСПГ под названием Independence ("Независимость"). Уже в декабре он начал свою работу. При этом сам терминал вряд ли когда-нибудь окупиться. Стоимость аренды Independence достаточно велика — это сумма в размере 43 миллионов евро, которую Klaipedos Nafta должна ежегодно выплачивать судовладельцу и оператору терминала — норвежской компании Hoegh LNG. На самом деле снижение потребления газа связано со слишком дорогой его стоимостью из-за того, что затраты на аренду судна-терминала легли на плечи потребителей. Пользоваться Independence необходимо, раз уж судно арендовано, а обеспечить дешевый газ при такой цене оно не в состоянии. В Беларуси цены на газ отличаются есть летние и зимние тарифы. Летний тариф составляет 0,14 евро за кубический метр (140 евро 1000 м3), зимний тариф — 0,05 евро (50 евро 1000 м3)при потреблении до 3 тысяч кубических метров в год. Что касается Литвы, то жители, которые используют газ для приготовления пищи и потребляют в год до 500 кубических метров, будет платить 0,64 евро за кубический метр (640 евро 1000 м3) . Ответ очевиден — ТСПГ не сбивает цены на газ, а раздувает их. Думайте сами.....