"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

Та шо тут думать!
Сказали же:
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Додано: Вів 29 січ, 2019 16:47
Re: lapay: Я не збираюсь платити за газ менше
Додано: Вів 29 січ, 2019 17:29
Re: потоки
Строительство первой нитки газопровода “Северный поток – 2” будет завершено в ноябре текущего года, второй – в декабре.
Об этом сообщил финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 Пол Коркоран.
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