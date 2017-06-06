В какой банк положить евро на депозит и актуально ли это сей

Добрый день! Планирую положить (после выборов президента) небольшую сумму в евро на депозит. Не пенсионер. 1) Какой банк посоветуете? Интересует конечно надёжность банковского вклада.. 2) В случае дефолта (тьфу, тьфу конечно) деньги с депозитов не возвращаются? 3) Есть ли онлайн депозиты у банков, чтобы открывать депозит в интернете, без посещения филиала банка.. Также его и закрывать, без личного присутствия..
romanivashchenko1988 написав:2) В случае дефолта (тьфу, тьфу конечно) деньги с депозитов не возвращаются?
За суму до 200 000 грн в еквіваленті можете взагалі не переживати - при введенні ТА в банк ці гроші вам компенсують через Фонд Гарантування Вкладів Фізичних Осіб (ФГВФО) курс - на момент ввдення ТА (Тимчасової Адміністрації)
Єдине, в чому вам треба буде переконатись - що ваш депозит в обраному банку буде гарантуватись ФГВФО (не всі продукти гарантуються, наприклад Депо-сертифікати на пред'явника)