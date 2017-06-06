В какой банк положить евро на депозит и актуально ли это сей

Додано: Вів 29 січ, 2019 15:13

romanivashchenko1988 ну условия разные могут быть... могут быть депо с автопродлением (как правило можно удаленно отказаться от продления), могут быть такие, которые по окончанию падают на текущий/карточный счет. Тут другой вопрос. Находясь не в Украине - счет вы в банке не откроете... В любом случае надо будет притопать ножками в банк для его открытия. Дальше можно будет через SWIFT завести валюту и разместить ее на депо. По окончанию можно будет вернуть его на текущий/карточный счет и оттуда его снять/перевести обратно в "забугорье". Тут с 7-го числа послабления должны будут вступить в силу... Походу должно будет стать проще с переводами из украины в забугорье.