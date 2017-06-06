В какой банк положить евро на депозит и актуально ли это сей

Добрый день! Планирую положить (после выборов президента) небольшую сумму в евро на депозит. Не пенсионер. 1) Какой банк посоветуете? Интересует конечно надёжность банковского вклада.. 2) В случае дефолта (тьфу, тьфу конечно) деньги с депозитов не возвращаются? 3) Есть ли онлайн депозиты у банков, чтобы открывать депозит в интернете, без посещения филиала банка.. Также его и закрывать, без личного присутствия..
romanivashchenko1988 написав:2) В случае дефолта (тьфу, тьфу конечно) деньги с депозитов не возвращаются?
За суму до 200 000 грн в еквіваленті можете взагалі не переживати - при введенні ТА в банк ці гроші вам компенсують через Фонд Гарантування Вкладів Фізичних Осіб (ФГВФО) курс - на момент ввдення ТА (Тимчасової Адміністрації)
Єдине, в чому вам треба буде переконатись - що ваш депозит в обраному банку буде гарантуватись ФГВФО (не всі продукти гарантуються, наприклад Депо-сертифікати на пред'явника)
maxim2014 Нахожусь не в Украине. Положить деньги на депозит не вопрос.. Проблема, закрыть депозит по окончании.. У меня никогда лично не было депозита, поэтому такие, возможно, глупые вопросы пишу.. Кауой срок дают на то, чтобы закрыть и забрать депозит? Если я к точной дате не приеду, то просто продлевают его дальше?
romanivashchenko1988 ну условия разные могут быть... могут быть депо с автопродлением (как правило можно удаленно отказаться от продления), могут быть такие, которые по окончанию падают на текущий/карточный счет. Тут другой вопрос. Находясь не в Украине - счет вы в банке не откроете... В любом случае надо будет притопать ножками в банк для его открытия. Дальше можно будет через SWIFT завести валюту и разместить ее на депо. По окончанию можно будет вернуть его на текущий/карточный счет и оттуда его снять/перевести обратно в "забугорье". Тут с 7-го числа послабления должны будут вступить в силу... Походу должно будет стать проще с переводами из украины в забугорье.
Роман, есть несколько видов депозитов. Из них выделить можно: — свободный депозит (свободное снятие/пополнение), но низкая ставка; — депозит с возможностью досрочногоного расторжения; — срочные депозиты без права досрочно расторжения (самая высокая ставка).
Из-за ситуации в стране более высокий процент на 3, 6 и, возможно, 9 месяцев. Хотя по евро ставки будут ниже по сравнению в долларах. Если посмотреть пример Привата, то при расторжении депозита с суммой до 10к деньги "падают" на счет практически мгновенно. Свыше — на протяжении 3 банковских дней. При снятии больших сумм деньги надо заказывать на отделение +2 дня.
Сейчас год тяжёлый. Некоторые стараются свести к минимуму валютные депо в банке. Президентские выборы, выборы в парламент, выплата МВФ...