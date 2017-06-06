В какой банк положить евро на депозит и актуально ли это сей

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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:16
maxim2014 В Украине бываю раз в год, полтора.. Планирую сразу одну сумму на депозит закинуть.. Со свифтом связываться не планировал.. Немного не ясно выразил свои мысли.. так как первое сообщение не прошло, выбило ошибку sql, писал второе (укороченное), оно как раз на форуме и опубликовалось.. Буду в Украине, открою счет.. И с этого счета планировал деньги на депозит и потом обратно на него переводить... То есть как приеду, так и открою, закину деньги.. здесь нет проблем... Вопрос в том, что 15 июня 2020 заканчивается срок депозита... А я смогу приехать только 1 сентября 2020, допустим.. Вот закрыть депозит без личного присутствия, получить деньги обратно и проценты, вот в чем возникает у меня вопрос...
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:45
А прошлое ничему не учит? Если откроете депозит на 5000 евро, рассчитывая получить плюсом 100 евро, есть риск попасть на значительно больше. Если курс снова взлетит в 3-4 раза, а банк ляжет, получите обратно около 2000 евро, в лучшем случае
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:52
MASolomko
"Сейчас год тяжёлый. Некоторые стараются свести к минимуму валютные депо в банке. Президентские выборы, выборы в парламент, выплата МВФ..."
Я понимаю это, конечно, рисковать не особо хочется.. Но допустим после всех выборов и выплат МВФ, хочу надеяться ситуация в стране за год не измениться в худшую сторону.. Если всё будет окей, то можно замарачиваться, если МВФ откажет в очередном транше, то тут ясно, что как можно скорей лучше деньги с банков забирать..
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"Если посмотреть пример Привата, то при расторжении депозита с суммой до 10к "
Вы имеете ввиду 10к евро/доллары? Думаю если и открывать то как тут советовали выше в гривневом эквиваленте до 200 000..
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Не подскажите, какие-то сборы надо платить за то, чтобы зачислить деньги на банковскую карточку? Проценты за перевод денег на депозит?
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