В какой банк положить евро на депозит и актуально ли это сей

Додано: Вів 29 січ, 2019 18:16

maxim2014 В Украине бываю раз в год, полтора.. Планирую сразу одну сумму на депозит закинуть.. Со свифтом связываться не планировал.. Немного не ясно выразил свои мысли.. так как первое сообщение не прошло, выбило ошибку sql, писал второе (укороченное), оно как раз на форуме и опубликовалось.. Буду в Украине, открою счет.. И с этого счета планировал деньги на депозит и потом обратно на него переводить... То есть как приеду, так и открою, закину деньги.. здесь нет проблем... Вопрос в том, что 15 июня 2020 заканчивается срок депозита... А я смогу приехать только 1 сентября 2020, допустим.. Вот закрыть депозит без личного присутствия, получить деньги обратно и проценты, вот в чем возникает у меня вопрос...