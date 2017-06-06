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В какой банк положить евро на
депозит и актуально ли это сей

В какой банк положить евро на депозит и актуально ли это сей
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:16

maxim2014 В Украине бываю раз в год, полтора.. Планирую сразу одну сумму на депозит закинуть.. Со свифтом связываться не планировал.. Немного не ясно выразил свои мысли.. так как первое сообщение не прошло, выбило ошибку sql, писал второе (укороченное), оно как раз на форуме и опубликовалось.. Буду в Украине, открою счет.. И с этого счета планировал деньги на депозит и потом обратно на него переводить... То есть как приеду, так и открою, закину деньги.. здесь нет проблем... Вопрос в том, что 15 июня 2020 заканчивается срок депозита... А я смогу приехать только 1 сентября 2020, допустим.. Вот закрыть депозит без личного присутствия, получить деньги обратно и проценты, вот в чем возникает у меня вопрос...
romanivashchenko1988
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:45

  greenozon написав:
  romanivashchenko1988 написав:2) В случае дефолта (тьфу, тьфу конечно) деньги с депозитов не возвращаются?


За суму до 200 000 грн в еквіваленті можете взагалі не переживати - при введенні ТА в банк ці гроші вам компенсують через Фонд Гарантування Вкладів Фізичних Осіб (ФГВФО)
курс - на момент ввдення ТА (Тимчасової Адміністрації)

А прошлое ничему не учит? Если откроете депозит на 5000 евро, рассчитывая получить плюсом 100 евро, есть риск попасть на значительно больше. Если курс снова взлетит в 3-4 раза, а банк ляжет, получите обратно около 2000 евро, в лучшем случае
safonovstanislav
 
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