В какой банк положить евро на депозит и актуально ли это сей

Додано: Вів 29 січ, 2019 18:52

MASolomko



"Сейчас год тяжёлый. Некоторые стараются свести к минимуму валютные депо в банке. Президентские выборы, выборы в парламент, выплата МВФ..."



Я понимаю это, конечно, рисковать не особо хочется.. Но допустим после всех выборов и выплат МВФ, хочу надеяться ситуация в стране за год не измениться в худшую сторону.. Если всё будет окей, то можно замарачиваться, если МВФ откажет в очередном транше, то тут ясно, что как можно скорей лучше деньги с банков забирать..

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"Если посмотреть пример Привата, то при расторжении депозита с суммой до 10к "



Вы имеете ввиду 10к евро/доллары? Думаю если и открывать то как тут советовали выше в гривневом эквиваленте до 200 000..

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Не подскажите, какие-то сборы надо платить за то, чтобы зачислить деньги на банковскую карточку? Проценты за перевод денег на депозит?