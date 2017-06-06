В какой банк положить евро на депозит и актуально ли это сей

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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:16
maxim2014 В Украине бываю раз в год, полтора.. Планирую сразу одну сумму на депозит закинуть.. Со свифтом связываться не планировал.. Немного не ясно выразил свои мысли.. так как первое сообщение не прошло, выбило ошибку sql, писал второе (укороченное), оно как раз на форуме и опубликовалось.. Буду в Украине, открою счет.. И с этого счета планировал деньги на депозит и потом обратно на него переводить... То есть как приеду, так и открою, закину деньги.. здесь нет проблем... Вопрос в том, что 15 июня 2020 заканчивается срок депозита... А я смогу приехать только 1 сентября 2020, допустим.. Вот закрыть депозит без личного присутствия, получить деньги обратно и проценты, вот в чем возникает у меня вопрос...
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:39
greenozon
Про ФГВФО я вже чув, але не був впевнений, що при дефолті ці правила дійсні.. Я думав, що лише у випадку, коли банкова установа по якійсь іншій причині обанкротилась, чи щось сталось, а дефолт думав, що виняток.. На депозит планував десь 4000-5000 євро покласти, що як раз у еквіваленті десь у межі 150 000 - 200 000 грн і вийде..
У випадку дефолту, так зрозумів у гривні компенсують..
Я вже писав Максиму, по поводу того, що мене більше цікавить як не покласти гроші онлайн на депозит, а як їх з нього зняти, якщо я фізично не буду присутствувати..
Наприклад депозит закінчується 30 травня, а я буду в Україні лише у вересні.. як бути у цьому випадку?
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:45
А прошлое ничему не учит? Если откроете депозит на 5000 евро, рассчитывая получить плюсом 100 евро, есть риск попасть на значительно больше. Если курс снова взлетит в 3-4 раза, а банк ляжет, получите обратно около 2000 евро, в лучшем случае
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:52
MASolomko
"Сейчас год тяжёлый. Некоторые стараются свести к минимуму валютные депо в банке. Президентские выборы, выборы в парламент, выплата МВФ..."
Я понимаю это, конечно, рисковать не особо хочется.. Но допустим после всех выборов и выплат МВФ, хочу надеяться ситуация в стране за год не измениться в худшую сторону.. Если всё будет окей, то можно замарачиваться, если МВФ откажет в очередном транше, то тут ясно, что как можно скорей лучше деньги с банков забирать..
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"Если посмотреть пример Привата, то при расторжении депозита с суммой до 10к "
Вы имеете ввиду 10к евро/доллары? Думаю если и открывать то как тут советовали выше в гривневом эквиваленте до 200 000..
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Не подскажите, какие-то сборы надо платить за то, чтобы зачислить деньги на банковскую карточку? Проценты за перевод денег на депозит?
Додано: Вів 29 січ, 2019 19:07
Обычно такое задним числом вводят. Когда открываете депозит, снятие 0%. Когда придёте забирать, комиссию за снятие могут сделать и 10%, как в втб
Додано: Вів 29 січ, 2019 20:34
Re: В какой банк положить евро на депозит и актуально ли это
При открытии депозита на 150 тысяч и выше банк потребует документы происхождения денежных средств.
Если бумажки есть, то смело в бой. Нет, то рационально поделить сумму поровну и открыть, например, в двух банках.
Зачастую, если ты открываешь депозит онлайн, то предоставляется возможность его расторжения онлайн и т. п., при открытии в отделении -- закрытие в отделении же.
Ряд банков (например, Приват, monobank) предлагают после оформления депозита отключить его автопродление. После окончания депозита он упадёт на счёт до востребования. А там или перекинуть его на свободный депозит, или открыть на депозит с меньшим сроком.
Негосударственные пенсионные фонды размещают часть денежных средств на банковских депозитах. Например, статистика размещения по фондам (взято из их отчётности) Династия, ПриватФонд, ОТП Пенсия представлена ниже.
Далее выводы кому отдавать деньги делайте сами.
Прошу простить за упущение. Речь вёл о сумме в гривнах. По валюте не подскажу, но средства со свободного депозита Приват-вклада свыше указанной суммы на карту поступили моментально )
Зависит от карточки, на которую будешь слать средства.
Например, по картам ПриватБанка при зачисление на карту для выплат возьмут 0,5%, а на карту Универсальная GOLD бесплатно (обычная Универсальная выпускается только в гривне, а в валюте открываются только карты класса GOLD). При этом за участие в GOLD-клубе банк берёт 20 грн/месяц, а при правильном раскладе можно получить бесплатное участие в этом клубе.
Если ты снимаешь средства с депозита на карту, то комиссии нет. И снимать следует на карту для выплат, чтобы в дальнейшем можно было бесплатно снять в кассе.
По другим банкам надо смотреть, но с Альфа-банк надо быть начеку -- любой неосторожный шаг и попал на комиссию.
ps Через SWIFT выгодно слать большие суммы (комиссия меньше, чем банковский перевод и/или P2P-перевод).
Додано: Вів 29 січ, 2019 20:47
Укргазбанк около 5% годовых, возврат на карту или текущий счет, нет Интернет банка.
Додано: Сер 30 січ, 2019 18:28
Re: В какой банк положить евро на депозит и актуально ли это
Додано: Сер 30 січ, 2019 19:27
Идиоты везде есть, и банки не исключение. Вот перемкнёт у какого-то дядьки в финмониторинге в голове, и хоть какие документы предоставь, будешь послан. А по факту, просто кто-то с такой же, как у тебя фамилией, избивал этого сотрудника, когда он учился в школе
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