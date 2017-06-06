В какой банк положить евро на депозит и актуально ли это сей

Додано: Вів 29 січ, 2019 20:34

romanivashchenko1988 написав: На депозит планував десь 4000-5000 євро покласти, що як раз у еквіваленті десь у межі 150 000 - 200 000 грн і вийде.. На депозит планував десь 4000-5000 євро покласти, що як раз у еквіваленті десь у межі 150 000 - 200 000 грн і вийде..

romanivashchenko1988 написав: а як їх з нього зняти, якщо я фізично не буду присутствувати..

Наприклад депозит закінчується 30 травня, а я буду в Україні лише у вересні.. як бути у цьому випадку? а як їх з нього зняти, якщо я фізично не буду присутствувати..Наприклад депозит закінчується 30 травня, а я буду в Україні лише у вересні.. як бути у цьому випадку?

romanivashchenko1988 написав: Я понимаю это, конечно, рисковать не особо хочется.. Но допустим после всех выборов и выплат МВФ, хочу надеяться ситуация в стране за год не измениться в худшую сторону. Я понимаю это, конечно, рисковать не особо хочется.. Но допустим после всех выборов и выплат МВФ, хочу надеяться ситуация в стране за год не измениться в худшую сторону.

romanivashchenko1988 написав: Вы имеете ввиду 10к евро/доллары? Вы имеете ввиду 10к евро/доллары?

romanivashchenko1988 написав: Не подскажите, какие-то сборы надо платить за то, чтобы зачислить деньги на банковскую карточку? Не подскажите, какие-то сборы надо платить за то, чтобы зачислить деньги на банковскую карточку?

При открытии депозита на 150 тысяч и выше банк потребует документы происхождения денежных средств.Если бумажки есть, то смело в бой. Нет, то рационально поделить сумму поровну и открыть, например, в двух банках.Зачастую, если ты открываешь депозит онлайн, то предоставляется возможность его расторжения онлайн и т. п., при открытии в отделении -- закрытие в отделении же.Ряд банков (например, Приват, monobank) предлагают после оформления депозита отключить его автопродление. После окончания депозита он упадёт на счёт до востребования. А там или перекинуть его на свободный депозит, или открыть на депозит с меньшим сроком.Негосударственные пенсионные фонды размещают часть денежных средств на банковских депозитах. Например, статистика размещения по фондам (взято из их отчётности) Династия, ПриватФонд, ОТП Пенсия представлена ниже.Далее выводы кому отдавать деньги делайте сами.Прошу простить за упущение. Речь вёл о сумме в гривнах. По валюте не подскажу, но средства со свободного депозита Приват-вклада свыше указанной суммы на карту поступили моментально )Зависит от карточки, на которую будешь слать средства.Например, по картам ПриватБанка при зачисление на карту для выплат возьмут 0,5%, а на карту Универсальная GOLD бесплатно (обычная Универсальная выпускается только в гривне, а в валюте открываются только карты класса GOLD). При этом за участие в GOLD-клубе банк берёт 20 грн/месяц, а при правильном раскладе можно получить бесплатное участие в этом клубе.Если ты снимаешь средства с депозита на карту, то комиссии нет. И снимать следует на карту для выплат, чтобы в дальнейшем можно было бесплатно снять в кассе.По другим банкам надо смотреть, но с Альфа-банк надо быть начеку -- любой неосторожный шаг и попал на комиссию.ps Через SWIFT выгодно слать большие суммы (комиссия меньше, чем банковский перевод и/или P2P-перевод).