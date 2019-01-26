При цьому він додав, що кількість власників біометричних паспортів уже перевищила 12 млн українців.
Дивися повний текст Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 16:04
Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році
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Дивися повний текст Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році.
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