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Україна подасть заявку на
вступ до ЄС у 2024 році

Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:04

Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році

Пропонуємо до обговорення:
При цьому він додав, що кількість власників біометричних паспортів уже перевищила 12 млн українців.

Дивися повний текст Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році.
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