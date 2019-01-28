|
|
Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 січ, 2019 08:59
titanik написав: vetka написав:
Это не ответ на мой вопрос. Я спрашивала, что лично вам дает томос.
Моральное удовлетворение и душевную благодать
Не густо конечно, но как говориться, на безрыбье и рак рыба
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 5854
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 988 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 січ, 2019 09:06
RomanTik написав:
не смущайте хобота такими вопросами! Он вам дал ссылку на пропагандо-лозунги - будьте довольны. )))
Спасибо, ем не обляпаюсь
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 5854
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 988 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор