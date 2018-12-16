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Київстар закриває зв'язок з
номерами РФ на Донбасі й у Криму

Київстар закриває зв'язок з номерами РФ на Донбасі й у Криму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:58

Київстар закриває зв'язок з номерами РФ на Донбасі й у Криму

Пропонуємо до обговорення:
Київстар припиняє зв'язок з російськими номерами, які використовуються на непідконтрольній території Україні в Донецькій, Луганській областях, у Криму, а також на окупованих територіях Грузії (Абхазького і Цхінвальського регіонів).

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:15

Re: Київстар закриває зв'язок з номерами РФ на Донбасі й у К

аж через 5 років....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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