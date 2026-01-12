Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 21:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

АндрейМ написав:
  Faceless написав:Так ви що хочете, які додаткові права?

Жодних. Це - риторичне питання.

Я не хочу чути про непритаманні мені обов'язки, які хтось мені приписав виключно через мою стать, та борги, яких я ніколи не брав, які теж мені приписали виключно через мою стать.

Просто, усі ці розмови про обмеження прав і свобод чи про обов'язки - лицемірство. Людина, яка не має жодних обов'язків перед державою і права та свободи якої жодним чином воєнним станом не обмежуються, не має принаймні морального права щось про це говорити. Якось дивно, що Прем'єркою Юлія Свириденко може бути, але хоч щось робити для держави вона не зобов'язана, та ще й має право право казати усім чоловікам, як вони усі щось винні і кожен день вигадувати якісь нові обмеження для них. Так само дивно, що принцип "без обов'язків не існує прав", про якій мені розповідає Юлія Свириденко, чомусь не застосовується до самої Юлії Свириденко. Я не люблю лицемірство.
Так ви вже здриснули ж. То собі моральне право ви залишаєте
Faceless
Повідомлень: 37642
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1503 раз.
Подякували: 8310 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 21:13

  killer_of_liars написав:
  АндрейМ написав:Просто, усі ці розмови про обмеження прав і свобод чи про обов'язки - лицемірство. Людина, яка не має жодних обов'язків перед державою і права та свободи якої жодним чином воєнним станом не обмежуються, не має принаймні морального права щось про це говорити. Якось дивно, що Прем'єркою Юлія Свириденко може бути, але хоч щось робити для держави вона не зобов'язана, та ще й має право право казати усім чоловікам, як вони усі щось винні і кожен день вигадувати якісь нові обмеження для них. Так само дивно, що принцип "без обов'язків не існує прав", про якій мені розповідає Юлія Свириденко, чомусь не застосовується до самої Юлії Свириденко. Я не люблю лицемірство.

Всі ці розмови неспроста :lol:
напевно буде чергове якесь обмеження прав і свобод в рамках анонсованих потужних реформ.


Головне в МСЕК своєчасно щорічно заносити і все буде тіп-топ ;)
Пишки ж самі себе не доглянуть 😅
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 01 тра, 2026 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18843
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 21:13

  prodigy написав:краще буду дерева обробляти чи на бджіл дивитися
:lol: вважаєш саме достойне патріота зайняття під час війни?
Не хочеш допустим евакуацією мирняка зайнятись з прифронтових територій раз ти вже не придатний?
Повідомлень: 5102
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 21:16

_hunter
Хм... А какие вы видите альтернативы? - буссифицироваться и подавать в суд на государство? 🤔


Ні, з бусіка судитись вже важко.
«Молодого штурмовика « в бусік, а самому судитись.
Hotab
Повідомлень: 18843
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 21:24

  Hotab написав:_hunter
Хм... А какие вы видите альтернативы? - буссифицироваться и подавать в суд на государство? 🤔


Ні, з бусіка судитись вже важко.

Так отож. А судиться на упреждение - из-за абстрактного "нарушены права неустановленной группы лиц" - это компетенция уровня КСУ - с очередью лет в пять...
_hunter
 
Повідомлень: 11979
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 21:56

  Xenon написав:
[b]Во Франции молодежь "штурмует" военкоматы — из-за огромного количества добровольцев, желающих «защитить страну от России» , в армии уже не хватает мест, сообщает Le Figaro[/b]

Новая программа службы была введена в 2026 году, и она вызвала резкий всплеск интереса среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет: количество заявок с первых дней превысило количество доступных мест. Примерно 22% заявителей — женщины.

Это ненадолго, Украина подтвердит. Есть определенное число граждан, готовых "лезть в драку", когда они исчерпались - далее пустота. Причем абсолютно тупо их насильно мобилизовывать. Даже в рашке это поняли быстро.
Но не у нас.
Damien
Повідомлень: 1096
З нами з: 28.04.20
Подякував: 808 раз.
Подякували: 865 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 22:11

  Faceless написав:
АндрейМ написав:
  Faceless написав:Так ви що хочете, які додаткові права?

Жодних. Це - риторичне питання.

Я не хочу чути про непритаманні мені обов'язки, які хтось мені приписав виключно через мою стать, та борги, яких я ніколи не брав, які теж мені приписали виключно через мою стать.

Просто, усі ці розмови про обмеження прав і свобод чи про обов'язки - лицемірство. Людина, яка не має жодних обов'язків перед державою і права та свободи якої жодним чином воєнним станом не обмежуються, не має принаймні морального права щось про це говорити. Якось дивно, що Прем'єркою Юлія Свириденко може бути, але хоч щось робити для держави вона не зобов'язана, та ще й має право право казати усім чоловікам, як вони усі щось винні і кожен день вигадувати якісь нові обмеження для них. Так само дивно, що принцип "без обов'язків не існує прав", про якій мені розповідає Юлія Свириденко, чомусь не застосовується до самої Юлії Свириденко. Я не люблю лицемірство.
Так ви вже здриснули ж. То собі моральне право ви залишаєте

У него жена же онко вроде.
На лечение выехали.
Он сам писал.
У нас могут только химию до горизонтального конца проводить да и вообще всеобщего осмотра на предмет выявления на стадиях пораньше нет.
Такого как в других странах, побогаче.
Повідомлень: 5886
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 22:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

барабашов написав:У нас могут только химию до горизонтального конца проводить да и вообще всеобщего осмотра на предмет выявления на стадиях пораньше нет.
Такого как в других странах, побогаче.

Повний триндьож, але це офтоп
Faceless
Повідомлень: 37642
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1503 раз.
Подякували: 8310 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 22:33

  Faceless написав:
барабашов написав:У нас могут только химию до горизонтального конца проводить да и вообще всеобщего осмотра на предмет выявления на стадиях пораньше нет.
Такого как в других странах, побогаче.
Такого как в других странах, побогаче.

Повний триндьож, але це офтоп

Моих родителей не спасли.
Возможно вы знаете об истории с положительным финалом. В столице и возможно там было лечение с привлечением иностранных врачей/методов.
По теме - почему тогда у нас солдатам по травме удалить что то искромсанное могут, а с протезированием беда?
Несколько раз недавно видел солдат(бывших) с крюками какими то вместо рук, на колясках с высокими ампутациями - почему их не обеспечивают нормальными протезами?
Повідомлень: 5886
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 00:13

  Xenon написав:
Во Франции молодежь "штурмует" военкоматы — из-за огромного количества добровольцев, желающих «защитить страну от России» , в армии уже не хватает мест, сообщает Le Figaro

Новая программа службы была введена в 2026 году, и она вызвала резкий всплеск интереса среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет: количество заявок с первых дней превысило количество доступных мест. Примерно 22% заявителей — женщины.

Сколько мусора можно найти на просторах инета...
Может, стоит проверять, прежде чем тащить на форум?
Вот статья из Фигаро об этом:
Запуск кампании по набору персонала в новую "национальную службу", которую желает Макрон.
Фото Le Figaro со ссылкой на AFP.
12 января 2026 г., 12:10
80% добровольцев будут молодыми людьми в возрасте 18-19 лет, будущими солдатами, для которых служба послужит «годом перерыва» перед поступлением в высшее учебное заведение и, таким образом, будет цениться в рамках программы Parcoursup.

В понедельник французское правительство и военное командование начинают кампанию по набору нескольких тысяч молодых людей на новую оплачиваемую десятимесячную « национальную службу » — инициативу, объявленную в ноябре президентом Эммануэлем Макроном для «удовлетворения потребностей вооруженных сил» в условиях возросшего риска конфликтов.
.............Новая «национальная служба» будет «исключительно военной », и новобранцы будут служить исключительно на территории Франции, уточнил Макрон, объявляя о проекте 27 ноября. Армия планирует начать отбор новобранцев в этом месяце, которые начнут с месячной подготовки, за которой последуют девять месяцев службы в армии. Из-за бюджетных ограничений программа будет внедряться постепенно: в первый год будет охвачено 3000 молодых людей, с целевым показателем в 10 000 в год к 2030 году, а затем с амбициозной целью в 42 500 к 2035 году. Это составит 50 000 в год, если объединить их с теми, кто уже участвует в Добровольной военной службе (ДВС) и ее зарубежном аналоге, Адаптированной военной службе (АВС), которые будут продолжаться параллельно, поскольку у них другая цель – профессиональная интеграция.

Восемьдесят процентов добровольцев будут молодыми людьми в возрасте 18-19 лет, будущими военнослужащими, для которых служба послужит «годом перерыва» перед поступлением в высшее учебное заведение и, таким образом, будет учитываться при поступлении в университеты по программе Parcoursup. Остальные, будущие новобранцы, будут в возрасте до 25 лет, отобранные по своей специальности (инженеры, медсестры, переводчики и т. д.). Добровольцам будет выплачиваться минимум 800 евро в месяц за каждого добровольца, а также будет предоставлено жилье, питание и снаряжение, согласно заявлению Елисейского дворца.
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/lancement-de-la-campagne-de-recrutement-du-nouveau-service-national-souhaite-par-macron-20260112
Повідомлень: 40017
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
