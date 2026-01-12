Запуск кампании по набору персонала в новую "национальную службу", которую желает Макрон.

Фото Le Figaro со ссылкой на AFP.

12 января 2026 г., 12:10

80% добровольцев будут молодыми людьми в возрасте 18-19 лет, будущими солдатами, для которых служба послужит «годом перерыва» перед поступлением в высшее учебное заведение и, таким образом, будет цениться в рамках программы Parcoursup.



В понедельник французское правительство и военное командование начинают кампанию по набору нескольких тысяч молодых людей на новую оплачиваемую десятимесячную « национальную службу » — инициативу, объявленную в ноябре президентом Эммануэлем Макроном для «удовлетворения потребностей вооруженных сил» в условиях возросшего риска конфликтов.

.............Новая «национальная служба» будет «исключительно военной », и новобранцы будут служить исключительно на территории Франции, уточнил Макрон, объявляя о проекте 27 ноября. Армия планирует начать отбор новобранцев в этом месяце, которые начнут с месячной подготовки, за которой последуют девять месяцев службы в армии. Из-за бюджетных ограничений программа будет внедряться постепенно: в первый год будет охвачено 3000 молодых людей, с целевым показателем в 10 000 в год к 2030 году, а затем с амбициозной целью в 42 500 к 2035 году. Это составит 50 000 в год, если объединить их с теми, кто уже участвует в Добровольной военной службе (ДВС) и ее зарубежном аналоге, Адаптированной военной службе (АВС), которые будут продолжаться параллельно, поскольку у них другая цель – профессиональная интеграция.



Восемьдесят процентов добровольцев будут молодыми людьми в возрасте 18-19 лет, будущими военнослужащими, для которых служба послужит «годом перерыва» перед поступлением в высшее учебное заведение и, таким образом, будет учитываться при поступлении в университеты по программе Parcoursup. Остальные, будущие новобранцы, будут в возрасте до 25 лет, отобранные по своей специальности (инженеры, медсестры, переводчики и т. д.). Добровольцам будет выплачиваться минимум 800 евро в месяц за каждого добровольца, а также будет предоставлено жилье, питание и снаряжение, согласно заявлению Елисейского дворца.