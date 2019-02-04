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Порошенко: Україна відмовиться
від імпортного газу

Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
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  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:10

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

За 4 года режима керманычей -- 1) у нас выросла добыча своего газа - ответ НЕТ.
2)У нас есть долгосрочные конракты с поставщиками - ответ НЕТ, 3) У нас есть физический реверс газа с хабов - ответ НЕТ. А что же есть? А есть только виртуальный реверс который при физическом закрытии крана от обезумевшего восточного соседа приведет к исчезновению газа в трубе. Вот и все.
То есть перЭмога только одна - нам всунули фирму прокладку между Нафтогазом и Газпромом которая имеет с нас свой % и назвали это все - Україна відмовиться від імпортного газу ))))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:12

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  lapay написав:який цілком можна купувати на хабах.
а зачем? Если можна купувати и по контракту что дешевле.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:16

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  Джон написав:а зачем? Если можна купувати и по контракту что дешевле.

Де - в США? Там доставка більше за вигоду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 00:34

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  lapay написав:Де - в США? Там доставка більше за вигоду.
точно уверены? Стоимость транспортировки по СП1 порядка - 2,5 долл США/м3/1000 км.
А стоимость транспортировки танкером колеблется.. и на расстоянии более 3000 км она ДЕШЕВЛЕ чем 2 уе 1000 куб. То есть до 3000 тыс км газопровод выгоднее а вот если дальше то танкер с СУГ дешевле. До Уренгоя около 3000 км а до портов США около 8000+ км (смотря от какой точки Украины считать).. так что танкером дальше но дешевле.. а если учесть что стоимость 1000 кубов газа в США - на сегодня приблизительно 268 уе.... то смотрим -> режим керманычей покупает газ для Украины .. в 2018 году по средней цене 323,44 доллара за 1 тыс куб м..
Вот средняя цена на биржах а не по КОНТРАКТУ ДОЛГОСРОЧНОМУ в США 268 уе а керманычи покупали нам по 323 . По факту 323-268 = 55 уе разница с 1000 кубов. Такая разница покрыввает стоимость доставки. Если же как поляки покупать газ еще дешевле порядка 200 уе за 1000 кубов то мы могли бы быть в профите и фактически РЕАЛЬНО не зависеть от страны оккупанта. Но увы керманычам это по каким то причинам не нужно. Конечно лучше деньги украинцев инвестировать в ВПК страны - агрессора и то что это не напрямую а косвенно идет не меняет значения. Каждый громадянин должен понимать - газ у трубе у нас - газ оккупантов и наши деньги рано или поздно но попадут к ним в карман... Все остальное словоблкдие и фейки.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 08:18

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  Джон написав:А стоимость транспортировки танкером колеблется.. и на расстоянии более 3000 км она ДЕШЕВЛЕ чем 2 уе 1000 куб.

в себестоимости СПГ расходы на транспорт составляют небольшую часть, в среднем около 10%-20%. К примеру, стоимость доставки СПГ из США в Европу составляет около 1 долл. за млн БТЕ, при этом в эту сумму входит не только стоимость фрахта, но и расходы на топливо (в сопоставимых долях, точное соотношение зависит от стоимости фрахта и цен на горючее). Соответственно, даже 50%-ный рост цен на фрахт не увеличит цены выше, чем на 0.5 долл. за млн БТЕ (а скорее меньше)
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/10/22/ ... la-35-raza

Таким чином, повна вартість доставки складе $35-50 за тисячу кубів, плюс ще доставка з Польщі до нас. Вийде дорожче, ніж на хабу. У нас є домовленість з поляками, вони нам допоможуть американським газом, якщо що.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:06

К критикам Порошенко - он все правильно сказал. вот только забыл добавить: "Всё это будет, когда моя команда уйдет из власти, а к ней придут честные, порядочные люди".
yanyura
 
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