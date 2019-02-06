Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
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За 4 года режима керманычей -- 1) у нас выросла добыча своего газа - ответ НЕТ. 2)У нас есть долгосрочные конракты с поставщиками - ответ НЕТ, 3) У нас есть физический реверс газа с хабов - ответ НЕТ. А что же есть? А есть только виртуальный реверс который при физическом закрытии крана от обезумевшего восточного соседа приведет к исчезновению газа в трубе. Вот и все. То есть перЭмога только одна - нам всунули фирму прокладку между Нафтогазом и Газпромом которая имеет с нас свой % и назвали это все - Україна відмовиться від імпортного газу ))))
lapay написав:Де - в США? Там доставка більше за вигоду.
точно уверены? Стоимость транспортировки по СП1 порядка - 2,5 долл США/м3/1000 км. А стоимость транспортировки танкером колеблется.. и на расстоянии более 3000 км она ДЕШЕВЛЕ чем 2 уе 1000 куб. То есть до 3000 тыс км газопровод выгоднее а вот если дальше то танкер с СУГ дешевле. До Уренгоя около 3000 км а до портов США около 8000+ км (смотря от какой точки Украины считать).. так что танкером дальше но дешевле.. а если учесть что стоимость 1000 кубов газа в США - на сегодня приблизительно 268 уе.... то смотрим -> режим керманычей покупает газ для Украины .. в 2018 году по средней цене 323,44 доллара за 1 тыс куб м.. Вот средняя цена на биржах а не по КОНТРАКТУ ДОЛГОСРОЧНОМУ в США 268 уе а керманычи покупали нам по 323 . По факту 323-268 = 55 уе разница с 1000 кубов. Такая разница покрыввает стоимость доставки. Если же как поляки покупать газ еще дешевле порядка 200 уе за 1000 кубов то мы могли бы быть в профите и фактически РЕАЛЬНО не зависеть от страны оккупанта. Но увы керманычам это по каким то причинам не нужно. Конечно лучше деньги украинцев инвестировать в ВПК страны - агрессора и то что это не напрямую а косвенно идет не меняет значения. Каждый громадянин должен понимать - газ у трубе у нас - газ оккупантов и наши деньги рано или поздно но попадут к ним в карман... Все остальное словоблкдие и фейки.
Джон написав:А стоимость транспортировки танкером колеблется.. и на расстоянии более 3000 км она ДЕШЕВЛЕ чем 2 уе 1000 куб.
в себестоимости СПГ расходы на транспорт составляют небольшую часть, в среднем около 10%-20%. К примеру, стоимость доставки СПГ из США в Европу составляет около 1 долл. за млн БТЕ, при этом в эту сумму входит не только стоимость фрахта, но и расходы на топливо (в сопоставимых долях, точное соотношение зависит от стоимости фрахта и цен на горючее). Соответственно, даже 50%-ный рост цен на фрахт не увеличит цены выше, чем на 0.5 долл. за млн БТЕ (а скорее меньше) Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/10/22/ ... la-35-raza
Таким чином, повна вартість доставки складе $35-50 за тисячу кубів, плюс ще доставка з Польщі до нас. Вийде дорожче, ніж на хабу. У нас є домовленість з поляками, вони нам допоможуть американським газом, якщо що.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Таким чином, повна вартість доставки складе $35-50 за тисячу кубів, плюс ще доставка з Польщі до нас.
Считаем поляки около 200 уе /1000 куб по контракту покупают.. Я не знаю точно цену но знаю что меньше Газпромовской и больше 200 уе то есть в среднем 250 долларов 1000 кубов. Даже с учетом транспортировки с Польши в Украину цена будет для нас порядка 270 +/- уе. Сравните с той что покупает нам Нафтогаз на хабах ЕС - 323. контракт цена фиксированная кстати..
lapay написав:У нас є домовленість з поляками, вони нам допоможуть американським газом, якщо що.
А они и помогли.. когда главкерманыч пиарил акцию "прикрути"-- только вот по какой цене? А цена та умалчивается ибо раз так в 5+ больше рыночной.. Они если что и еще помогут.. Вы только платите. Стоит понимать что в Польше если у нас нет контракта на покупку газа из США и договора на транспортировку мы покупаем не американский а уже польский газ и совсем по другой цене. Просто прекрасный пример бездарности руководства отрасли ..
Джон написав:Считаем поляки около 200 уе /1000 куб по контракту покупают.. Я не знаю точно цену но знаю что меньше Газпромовской и больше 200 уе то есть в среднем 250 долларов 1000 кубов. Даже с учетом транспортировки с Польши в Украину цена будет для нас порядка 270 +/- уе. Сравните с той что покупает нам Нафтогаз на хабах ЕС - 323. контракт цена фиксированная кстати..
Вожняк пояснив рішення купувати природний газ у США, а не у Росії ціною.
"20 з чимось відсотків дешевше. Майже 30% дешевше, ніж російський газ", - заявив Вожняк, слова якого наводять російські ЗМІ.
Фіксована ціна, як раз, і є лотерея. Впаде нафта - програєш, зросте - виграєш. Ми, через 5 років, можливо, взагалі не будемо імпортувати газ. Навіщо нам 20-ти річний контракт, якщо Польща споживає 15 млрд, Швеція 1 млрд?
А они и помогли.. когда главкерманыч пиарил акцию "прикрути"-- только вот по какой цене? А цена та умалчивается ибо раз так в 5+ больше рыночной..
І що, замерзли за тиждень акції? Хочете довгостроковий контракт - організовуйте фірму і імпортує. Чому Фірташ чи Медведчук не можуть напряму купувати У Газпрома, раз там так дешево і класно? Бо Путін Хйло - оце і є відповідь на всі питання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Ми, через 5 років, можливо, взагалі не будемо імпортувати газ.
Вы точно не будете... Кстати почему ваши патроны молчат про один факт - коэффициент разведки/использования залежей топлива в Украине 0,1 к 1 То есть на 1000 кубов топлива разведывают новых залежей менее 100 кубов..Добивают еще разведанные при совке запасы и все..чем собрались замешать импорт? Или решили добить к тому времени остатки населения и потребителей? Тогда да согласен..
lapay написав:Хочете довгостроковий контракт - організовуйте фірму і імпортує
ага и когда ждать рейдеров?
lapay написав:Бо Путін Хйло - оце і є відповідь на всі питання.
Ну что вы так критически о бизнес партнере наших керманычей отзываетесь)).. Ведь товарооборот с ними в Украине под патронатом "борцов с Кремлем" и прочих популистов - путиннападистов вырос вырос на 28,7% ..... за прошлый год.. а вы все
lapay написав:Бо Путін Хйло
))
lapay написав:Фіксована ціна, як раз, і є лотерея. Впаде нафта - програєш, зросте - виграєш.
для некомпетентного руководства ДА для остальных это способ заработка денег.. закупая летом газ и загоняя его ПХГ зимой на пике его можно продавать на том же хабе и иметь прибыль..во вторых как то особого тренда по удешевлению газа нет .. есть скачки сезонные но не более..