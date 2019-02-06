Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

Додано: Чет 07 лют, 2019 15:26

sequence написав: pohl-elena написав: lapay написав: Бо Путін Хйло - оце і є відповідь на всі питання. Бо Путін Хйло - оце і є відповідь на всі питання.

если "Путін Хйло", то почему он продает газ Белоруссии по 127 дол., а наш "сладенький" впаривает народу по 315 дол. Так кто есть who!!! если "Путін Хйло", то почему он продает газ Белоруссии по 127 дол., а наш "сладенький" впаривает народу по 315 дол. Так кто есть who!!!

Хехе, потому он и такой, бо мы берем дорого и не у него, что характерно. Гордость не позволяет экономить, берем пример с прибалтики, только без дотаций ЕС Хехе, потому он и такой, бо мы берем дорого и не у него, что характерно. Гордость не позволяет экономить, берем пример с прибалтики, только без дотаций ЕС

Ну если он берет пример с прибалтики так почему же он не сделает как Литва я уже писала что" так и не дождавшись поддержки со стороны Запада, Литва подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа. Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью литовского энергетического холдинга Артурас Кетлярюс." кстати поляки тоже не отстают, одни мы покупаем газ у Словакии, а уголь в Пенсильвании и в Роттердаме. Самое интересное, что эти ..... покупают все для нас, зарабатывая при этом сумасшедшие деньги, а мы за ВСЕ это платим, чтобы они сердешные не дай бог с голоду не померли. Це мабуть и есть ПЕРЕМОГА, для них, а не для нас.