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Порошенко: Україна відмовиться
від імпортного газу

Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:00

  pohl-elena написав:
  lapay написав:Бо Путін Хйло - оце і є відповідь на всі питання.

если "Путін Хйло", то почему он продает газ Белоруссии по 127 дол., а наш "сладенький" впаривает народу по 315 дол. Так кто есть who!!!

Хехе, потому он и такой, бо мы берем дорого и не у него, что характерно. Гордость не позволяет экономить, берем пример с прибалтики, только без дотаций ЕС :)
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:26

  sequence написав:
  pohl-elena написав:
  lapay написав:Бо Путін Хйло - оце і є відповідь на всі питання.

если "Путін Хйло", то почему он продает газ Белоруссии по 127 дол., а наш "сладенький" впаривает народу по 315 дол. Так кто есть who!!!

Хехе, потому он и такой, бо мы берем дорого и не у него, что характерно. Гордость не позволяет экономить, берем пример с прибалтики, только без дотаций ЕС :)

Ну если он берет пример с прибалтики так почему же он не сделает как Литва я уже писала что" так и не дождавшись поддержки со стороны Запада, Литва подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа. Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью литовского энергетического холдинга Артурас Кетлярюс." кстати поляки тоже не отстают, одни мы покупаем газ у Словакии, а уголь в Пенсильвании и в Роттердаме. Самое интересное, что эти ..... покупают все для нас, зарабатывая при этом сумасшедшие деньги, а мы за ВСЕ это платим, чтобы они сердешные не дай бог с голоду не померли. Це мабуть и есть ПЕРЕМОГА, для них, а не для нас.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:27

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  pohl-elena написав:если "Путін Хйло", то почему он продает газ Белоруссии по 127 дол., а наш "сладенький" впаривает народу по 315 дол. Так кто есть who!!!

Воістіну Путін Хйло. Нам він вгазалі не продає, навіть своїм, типу Медведчука чи Фірташа. Та не сильно й треба. Білоруси думають, що халява буде вічно і, натомість, Путін нічого не вимагатиме. :mrgreen:
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