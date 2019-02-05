RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко: Україна відмовиться
від імпортного газу

Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:00

  pohl-elena написав:
  lapay написав:Бо Путін Хйло - оце і є відповідь на всі питання.

если "Путін Хйло", то почему он продает газ Белоруссии по 127 дол., а наш "сладенький" впаривает народу по 315 дол. Так кто есть who!!!

Хехе, потому он и такой, бо мы берем дорого и не у него, что характерно. Гордость не позволяет экономить, берем пример с прибалтики, только без дотаций ЕС :)
sequence
 
Повідомлень: 1760
З нами з: 29.12.15
Подякував: 183 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:26

  sequence написав:
  pohl-elena написав:
  lapay написав:Бо Путін Хйло - оце і є відповідь на всі питання.

если "Путін Хйло", то почему он продает газ Белоруссии по 127 дол., а наш "сладенький" впаривает народу по 315 дол. Так кто есть who!!!

Хехе, потому он и такой, бо мы берем дорого и не у него, что характерно. Гордость не позволяет экономить, берем пример с прибалтики, только без дотаций ЕС :)

Ну если он берет пример с прибалтики так почему же он не сделает как Литва я уже писала что" так и не дождавшись поддержки со стороны Запада, Литва подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа. Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью литовского энергетического холдинга Артурас Кетлярюс." кстати поляки тоже не отстают, одни мы покупаем газ у Словакии, а уголь в Пенсильвании и в Роттердаме. Самое интересное, что эти ..... покупают все для нас, зарабатывая при этом сумасшедшие деньги, а мы за ВСЕ это платим, чтобы они сердешные не дай бог с голоду не померли. Це мабуть и есть ПЕРЕМОГА, для них, а не для нас.
pohl-elena
1
 
Повідомлень: 376
З нами з: 11.02.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:27

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  pohl-elena написав:если "Путін Хйло", то почему он продает газ Белоруссии по 127 дол., а наш "сладенький" впаривает народу по 315 дол. Так кто есть who!!!

Воістіну Путін Хйло. Нам він вгазалі не продає, навіть своїм, типу Медведчука чи Фірташа. Та не сильно й треба. Білоруси думають, що халява буде вічно і, натомість, Путін нічого не вимагатиме. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6973
З нами з: 01.08.15
Подякував: 858 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:15

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  lapay написав:Воістіну Путін Хйло. Нам він вгазалі не продає, навіть своїм, типу Медведчука чи Фірташа. Та не сильно й треба. Білоруси думають, що халява буде вічно і, натомість, Путін нічого не вимагатиме.


Белорусы как и любые вменяемые люди понимают, что вечного ничего не бывает, но в прошлом году они покупали газ по 129 дол. в этом по 127 дол. а "батька" хочет добится вообще по 75 дол. Как в народе говорят "Слухняне теля у двух мамок сосе, а не слухняне у бичка"
Итак Путін Хйло- потому что "Нам вгазалі не продає" а чому не продає? а потому что "сладенький" сказал, что мы у России ничего покупать не будем "Россия прощавай". Так кто есть who!!!
pohl-elena
1
 
Повідомлень: 376
З нами з: 11.02.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:31

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  pohl-elena написав:Итак Путін Хйло- потому что "Нам вгазалі не продає" а чому не продає? а потому что "сладенький" сказал, что мы у России ничего покупать не будем "Россия прощавай". Так кто есть who!!!

Так що - Фірташ і Медведчук теж таке казали, а як же найперша теза рашапропаганди - коні.. народ не винний - винна хунта? Хіба від дорогого газу владі, а не народу, погано?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6973
З нами з: 01.08.15
Подякував: 858 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:06

  lapay написав:
  pohl-elena написав:Итак Путін Хйло- потому что "Нам вгазалі не продає" а чому не продає? а потому что "сладенький" сказал, что мы у России ничего покупать не будем "Россия прощавай". Так кто есть who!!!

Так що - Фірташ і Медведчук теж таке казали, а як же найперша теза рашапропаганди - коні.. народ не винний - винна хунта? Хіба від дорогого газу владі, а не народу, погано?

Вы что с Луны приехали и не понимаете, если "папа" сказал "Россия прощавай" значит прощавай, а кто не понял тот изменник родины или вы не знаете, что на Фирташа и Медведчука открыто уголовное дело в гос.измене?
pohl-elena
1
 
Повідомлень: 376
З нами з: 11.02.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:28

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  pohl-elena написав:Вы что с Луны приехали и не понимаете,

Все я чудово розумію, і, підозрюю, що і Ви також, тому не бачу сенсу продовжувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6973
З нами з: 01.08.15
Подякував: 858 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:27

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  pohl-elena написав:Белорусы как и любые вменяемые люди понимают,
.. трудно назвать вменяемыми людьми тех кто продает страну за газ 127..
  pohl-elena написав:Итак Путін Хйло- потому что "Нам вгазалі не продає" а чому не продає?

А как он продаст даже при всем желании? По Стокгольму на Газпроме висит штраф и весь газ пока не покроет его будет конфискован.. знаете долги надо отдавать.
  pohl-elena написав:если "папа" сказал "Россия прощавай" значит прощавай
и что? Это тип скоро сам - прощавай сделает. Не в нем вопрос.
Вопрос в том что нет разведки новых месторождений а старые не смогут обеспечить то что этот как вы его назвали "сладкий" пиарит нам по СМИ. Вы же не будете верить цыгану который попросит пожить у вас в квартире 4 года обещая и ремонт сделать и коммуналку платить и добычу газа на кухне сделать)).
  lapay написав:винна хунта
при всем неуважении к нынешним керманычапм все же они не хунта. Обитателям запоребрика все же стоит иногда понимать значение некоторых слов перед тем как их употреблять. Натуральная хунта причем 100% это кремлевская банда.. именно она в 1993 году расстреляла в Москве свой Белый Дом танками и узурпировала власть..
Джон
 
Повідомлень: 910
З нами з: 16.03.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У "Нафтогазі" стверджують, що ціна газу для населення на... 1, 2
R2 » Чет 07 лют, 2019 14:32
14 399
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 00:12
Roman Tik
Нові норми споживання газу не обґрунтовані та...
R2 » Вів 05 лют, 2019 17:30
3 110
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 23:39
Kalgan
У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі... 1, 2, 3
R2 » Сер 06 лют, 2019 10:55
22 1176
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 15:42
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.