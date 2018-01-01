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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:33
flyman а что УКО до сих пор покупают? На что расчитывают? Зе доки от фонаря даст?
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:38
Зе- винесе це питання на рехверендум(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:42
колєга казав, що ніби то щас в Кличка дають добро на дострой недостроїв Войцеховського, от самому цікаво, чи правда, чи брешуть...
з референдумом - класна шутка
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зе на фонарь повесит. Строителей.
Кто даст доки надо спрашивать у ... Авакова. Он же вроде министр ВНУТРЕННИХ (беспре)дел.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 22 тра, 2019 12:01
И какой ресурс службы фасада при такой технологии?
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