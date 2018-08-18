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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2319232023212322>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kivin написав:
  Первый написав:Середина листопаду.
Цікаво послухати власників доларових матраців які орендують, за відсотки по доларових депо, розкішні квартири.
Як воно там при курсі 24,3?


Всім процвітання!


четно, херлово. сильно угнетает когда проезжаюсь по арендаторам и собираю баксы.
думаю поднять на 20% аренду в связи с снижением курса бакса
Про Вас кулаків окрема розмова. До націоналізації квартир ми ще прийдемо.
Як і до електронної пошти виключно по паспорту (баканов на днях запропонує).

Питання до людей що володіють грошима, а не неліквідом у вигляді бітону .


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:31

  Puente написав:
  Serg-ik написав:Есди кто вчера не смотрел, 1+1 показали сюжет про застройку на Мечникова, воле Александровской больницы.
изюминки ЖК:
въезд через Александровскую больницу
в 18 века на месте стройки хоронили людей, умерших от чумы
Смотреть с 35:18
https://1plus1.video/ru/tsn-19-30?_ga=2.56171371.1175222857.1573642166-437305642.1573642166

Шо - знову ? Там вже ж раз закривали будівництво зразу над лікарнею біля Шовковичної . Там навіть пам"ятну якусь дошку поставили ... А це якусь іншу "дірочку" знайшли ?

Там место очень сложное, если там что то строить, то прежде нужно позаботиться о развязке. Трэш потихоньку набирал оборотов. Началось с паруса, гулливер, гостишка, гулливер тц, спуск шелковичной, больница, огромный офисник дальше на мечникова в строящейся новой элитке. Короче, не знаю как будут разруливать, а скорее всего никак, как обычно махнут рукой.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:37

  Первый написав:
четно, херлово. сильно угнетает когда проезжаюсь по арендаторам и собираю баксы.
думаю поднять на 20% аренду в связи с снижением курса бакса
Про Вас кулаків окрема розмова. До націоналізації квартир ми ще прийдемо.
Як і до електронної пошти виключно по паспорту (баканов на днях запропонує).

Питання до людей що володіють грошима, а не неліквідом у вигляді бітону .


Всім процвітання![/quote]

ну немножко деньгами я тоже володию.
сил смотреть на ралли в грн овгз у меня небыло, поэтому продал долл овгз и купил грн овгз. за 2 мес заработано 12%...или ТАДАМ!!!! 72% годовых!
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, балкон на Майдане продолжает строиться, только теперь по ночам.
Власть пока не прошла тест, пора СНБО собирать.

Внимательно следим за этим важнейшим индикатором (балконом на Майдане)
Востаннє редагувалось investorkiev в Чет 14 лис, 2019 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kivin написав:
ну немножко деньгами я тоже володию.
сил смотреть на ралли в грн овгз у меня небыло, поэтому продал долл овгз и купил грн овгз. за 2 мес заработано 12%...или ТАДАМ!!!! 72% годовых!


Знімаю капелюха. Молодець.

Це добре коли люди багаті.



Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:54

  hume написав:
  Puente написав:
  Serg-ik написав:Есди кто вчера не смотрел, 1+1 показали сюжет про застройку на Мечникова, воле Александровской больницы.
изюминки ЖК:
въезд через Александровскую больницу
в 18 века на месте стройки хоронили людей, умерших от чумы
Смотреть с 35:18
https://1plus1.video/ru/tsn-19-30?_ga=2.56171371.1175222857.1573642166-437305642.1573642166

Шо - знову ? Там вже ж раз закривали будівництво зразу над лікарнею біля Шовковичної . Там навіть пам"ятну якусь дошку поставили ... А це якусь іншу "дірочку" знайшли ?

Там место очень сложное, если там что то строить, то прежде нужно позаботиться о развязке. Трэш потихоньку набирал оборотов. Началось с паруса, гулливер, гостишка, гулливер тц, спуск шелковичной, больница, огромный офисник дальше на мечникова в строящейся новой элитке. Короче, не знаю как будут разруливать, а скорее всего никак, как обычно махнут рукой.


Да как обычно.
1. Обязательно столбики на тротуаре, что-бы никто не смог парковаться.
2.Побольше резинок на дорогу, что-бы скорость потока была 3-5 км/ч
3. Потом резинки заменяем на светофоры.
4. Под конец тендер на реконструкцию по 50 млн за 1 км улицы.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:03

Статистика от Милованова

37 млн га земель сільськогосподарського призначення під мораторієм
~7 млн осіб отримали земельні паї, з яких 1,5 млн вже померли, так і не дочекавшись права розпорядитися своїм майном.

460 тис га земель в оренді на 49 років за договорами емфітевзису. Це фактично продаж землі, але за "сірою" схемою й нижчою ціною, ніж при відкритому ринку землі.

Площа державних і комунальних с/г земель за неповні 4 роки скоротилася на 10%
2016 – 10,5 млн га*
2019 – 9,4 млн га**
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В городе не проехать из-за отъезжающих в Польшу. При чем теперь не в часы пик и не только в центре, а уже и на дальних подступах в 11 утра
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 14 лис, 2019 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Кто приютил людей неместных в своих жилищах за денежку малую, воздастся им за доброту их - ибо прокатятся они к звездам с ветерком.


Реально плакал....
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, раз уж наши ЗЕ начали смотреть в стороны северного соседа, там тоже падение под 30%...тенденция, однако

Спрос на вторичном рынке жилья Москвы сократился за год на 30%
https://www.vestifinance.ru/articles/128142
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