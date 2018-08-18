Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:землю будут скупать крупные капиталисты - наши и забугорные, олигархи, агробароны, инвестфонды
я вот себя не отношу к упомянутым категориям, но скорее всего вместо 2-х квартир (которые я не купил на дне 2017) я буду купить сх в 2020, т/к есть информация что за 5 лет условные 30га как раз эти две квартиры и обеспечат, и это в период 2008-2012 было, плюс на текущие расходы еще останется. Естественно, при условии что есть силы это тянуть и есть желание, а это вам не пай в аренду сдать... вот только из того что я слышал, никто особо не горит продавать за 2к$, а вот по 4к$ - это уже другой вопрос
Остановка строек, падение спроса на первичке, рынок земли.... все один к одному, прямо парад планет, ждем только ипотеку под 12% и в космос
Еще баба Ванга давала пророчество: прийдет зеленый правитель, и запустит недвижимое к звездам. И возрадуются те, кто к этому готовился. Кто приютил людей неместных в своих жилищах за денежку малую, воздастся им за доброту их - ибо прокатятся они к звездам с ветерком.
Kostia написав:Как пиарили этот варшавский, а балконы уже застеклило, и еще в разных стилях. Детская площадка у аркады куплена
Костя, как остановить этот беспредел в новостроях? Как навсегда отбить у вильнолюдей желание стеклить все, до чего дотягиваются руки? Насколько я понимаю, в экономе вопрос вызывает ситуация не "почему остеклил?" а "почему до сих пор не остеклил? дурак шоле?".