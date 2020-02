Додано: Нед 23 лют, 2020 16:01

Frant написав: flyman написав: До речі, рОкета, не що інше як сегментація ринку.

Один сегмент росте, інший падає.

Сумарно ріст на рівні інфляції, але нам показуть сегмент що росте, і кажуть "дивись рОкета - вжух" До речі, рОкета, не що інше як сегментація ринку.Один сегмент росте, інший падає.Сумарно ріст на рівні інфляції, але нам показуть сегмент що росте, і кажуть "дивись рОкета - вжух"

Кажуть, що вся "первинка" в Києві суттєво зросла в ціні. Кажуть, що вся "первинка" в Києві суттєво зросла в ціні.

І ви кажіть (с) І ви кажіть (с)

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/