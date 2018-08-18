RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3057305830593060

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 66
Вже навіть перевищили
42%
28
Приблизно на рівні 2013
18%
12
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
8
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
5
Значно нижчі рівня 2013 року
20%
13
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

рахуючи з 2000 по 2020рр в Україні ціни виросли в середньому в 10 разів в гривнях,
а зарплати В ГРИВНЯХ виросли в 50-100 разів... :mrgreen:
Васенька
 
Повідомлень: 659
З нами з: 20.10.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:37

  sequence написав:
  Serg-ik написав:
  sequence написав:и чо?

Вывод прост: надо продавать недвигу, покупать физическое золото и жить 1000 лет для достижения профита. Недвига разрушается, а золото только форму меняет и дорожает....дорожает....

да ладно!
недвига подорожала в 10 раз, а золото "всего" в пять!
бетонируемся!

В некоторых местах она стоит ноль. И нужно поддерживать вложениями в жилом состоянии. Золото жрать не просит, не окисляется. Следовательно хранение затрат не требует.
sesk
 
Повідомлень: 89
З нами з: 31.12.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:43

  sesk написав:
  sequence написав:
  Serg-ik написав:Вывод прост: надо продавать недвигу, покупать физическое золото и жить 1000 лет для достижения профита. Недвига разрушается, а золото только форму меняет и дорожает....дорожает....

да ладно!
недвига подорожала в 10 раз, а золото "всего" в пять!
бетонируемся!

В некоторых местах она стоит ноль. И нужно поддерживать вложениями в жилом состоянии. Золото жрать не просит, не окисляется. Следовательно хранение затрат не требует.

Банковская ячейка - 1200 грн. в месяц.
airmax78
 
Повідомлень: 33490
З нами з: 25.10.12
Подякував: 847 раз.
Подякували: 3851 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:44

  sesk написав:..Золото жрать не просит, не окисляется. Следовательно хранение затрат не требует.

Верно.
Это консервативный способ сбережений, тем не менее требующий затрат на хранение (сейфы, банк. ячейки и т.д.)
Еще лет 15 назад один справжний "золотой жук" написал, а я запомнил: "структура сбережений очень проста. То, что могу потратить за месяц, держу в гривнах; годовой запас прочности в долларах; остальное - в золоте"
sequence
 
Повідомлень: 3132
З нами з: 29.12.15
Подякував: 370 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:46

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Согласен. Я немного перепутал.
Квартиру в Нью Йорке можно было купить за 150К, а сейчас 1.5 ляма.
И сейчас в Нью Йорке можно купить квартиру за 150к и за 100к и даже за 50к вагончик на Лонг Айленде в получасе езды от Манхеттена вполне можно приобрести!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:49

  sesk написав:В некоторых местах она стоит ноль. И нужно поддерживать вложениями в жилом состоянии. Золото жрать не просит, не окисляется. Следовательно хранение затрат не требует.


Грам в 100 грамовому зливку 1312 грн на купить. На продать 1217 грн.
Попадос автоматом в 7.8 %

Рекомендуєте взять? По 1312 грн і під матрас?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15040
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1960 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:50

airmax78 Лес=0. :mrgreen:
sesk
 
Повідомлень: 89
З нами з: 31.12.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:годовой запас прочности в долларах; остальное - в золоте"

Только вот обналичивание золотого запаса может стать проблемой. Банки скупают с хорошим дисконтом, забирая себе нехилый процент прироста в цене. А иногда вводится запрет на операции с золотом ( помним 3000 грн в день? менее 3 грамм) , тогда купить его в банке невозможно и проблемы с продажей.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10280
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:06

  Serg-ik написав:
  sequence написав:годовой запас прочности в долларах; остальное - в золоте"

Только вот обналичивание золотого запаса может стать проблемой. Банки скупают с хорошим дисконтом, забирая себе нехилый процент прироста в цене. А иногда вводится запрет на операции с золотом ( помним 3000 грн в день? менее 3 грамм) , тогда купить его в банке невозможно и проблемы с продажей.

Покупай монеты золотые, орден Ленина. На нумизматическом рынке всегда можно продать без большой маржи.
sesk
 
Повідомлень: 89
З нами з: 31.12.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3057305830593060
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1772, 1773, 1774
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17739 2860411
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 07:39
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 194472
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10452
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.