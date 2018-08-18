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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3456345734583459

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 122
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
7%
8
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
32%
39
знизяться на 25%-50%
28%
34
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:ПОХ, це не Київ
Київ, це правий берег і то в межах залізничного кільця, що за ним - то київські іпеня,
у меня мегаидея!!!
выкопать новое русло для Днепра, в обход Киева. И мосты через новое русло строить дешевле по сухому. А на месте нынешнего русла сделать огромный парк. Вот так Киев будет единым, а не право и левобережным.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:48

  investorkiev написав:удаленно даже квартиру не сдашь, нужно ехать на показ/просмотр.


квартиры снимают, чтобы на работу ходить.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:52

  trololo написав:
  investorkiev написав:удаленно даже квартиру не сдашь, нужно ехать на показ/просмотр.

квартиры снимают, чтобы на работу ходить.

Зрозуміло, що балабол, який заробляє гроші язиком, "живе в Інтернеті".
Проблема в тому, що таких трутнів, які нікуя не продукують, забагато для такої бідної держави, як Україна.

Комусь треба і чавун топити, і цеглу носити, і житло будувати, і землю орати, і хліб пекти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:54

  striped написав:У падения нет края - "Нищета, это единственная пропасть, в которую можно падать вечно". Потому пытаться найти тот самый край глупо - те, из нас, кто его дождуться не будут игроками рынка к тому моменту.

+1. к сожалению. но большинство еще мысленно в предыдущих кризисах.
„Генералы всегда готовятся к прошлой войне.“ — Уинстон Черчилль
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:06

      Serg-ik написав:
      iriverix написав:Согласен, но и 1800$ это бред.

    Бред-это то, что при таких сладеньких ценах стройбаны тупят и не торопятся сделать побольше такого дорогого и востребованного товара
      investorkiev написав:Сейчас на готовую эту же квартиру с обстановкой, "заходи-и-живи" цена 1700-1800дол/м. Справедливо? Конечно! Справедливо если эта цена упадет до 500 дол/м?

    Нет, конечно, не справедливо!!
    В первую очередь не справедливо по отношению к тем людям, которые, рискуя всем, решили не рвать на груди вышиванку, а поддержать отечественную экономику кровными доларами в самый сложный период времени.

    перевожу этот бред на понятный язык
    дайте мне много денег за то, что меня не кинули с квартирой

    Дайте мне много денег за огромный риск, на который я пошел, когда остальные сидели и не высовавали носи из под зеленого матраса. Все справедливо ИМХО. Спросите, сколько сейчас готовы были бы доплатить за готовое инвесторы Укрбуда.
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    Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:08

      Serg-ik написав:
      flyman написав:ПОХ, це не Київ
    Київ, це правий берег і то в межах залізничного кільця, що за ним - то київські іпеня,
    у меня мегаидея!!!
    выкопать новое русло для Днепра, в обход Киева. И мосты через новое русло строить дешевле по сухому. А на месте нынешнего русла сделать огромный парк. Вот так Киев будет единым, а не право и левобережным.

    х****** идея. Как это новое русло соединить с каналами Рыбальского вы подумали?
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      #<1 ... 3456345734583459
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