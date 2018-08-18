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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3465346634673468>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 123
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
7%
9
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
32%
39
знизяться на 25%-50%
28%
34
знизяться більше, ніж на 50%
14%
17
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:27

По поводу истечения годовых договоров. Я говорю, что минимальный срок аренды 6 или 12 месяцев. При съезде раньше штраф в ползалога. Если проходит год, люди свободны от обязательств и могут съехать когда хотят. Вплоть до того, что оплатить неполный месяц и съехать через определенное количество дней.
Неужели есть те, у кого получилось подсадить людей на годовые договора с пролонгацией этого штрафа? Что люди могут съехать один день в году? Неужели нашлись арендаторы, которые подписались под таким?
Сейчас у меня только один договор со штрафом, остальные живут дольше оговоренного при вселении срока и, следовательно, могут съехать в любой момент.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Свежий выпуск:


P.S. Нашим форумным пессимистам-обвалистам может не зайти :D
sg_comp
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Сейчас у меня только один договор со штрафом

Даже, если бы все договора были свежие с действующим штрафом, я бы не мог его применить ни с человеческой, ни с юридической точки зрения. Форс-мажор.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:я снизил с 11 до 9 и с 11 до 8, проверять всё у них плохо или нет, нет желания не те деньги

Деньги действительно не те, но при желании можно отучить от мародёрства. Ведь эти штука-две им точно не решают. То, что сдаётся обычно за 11 можно легко сдать новым арендаторам за 8-9. При этом старые арендаторы оставят 11 кгрн. залога, который и пойдёт в компенсацию несколько более низкой цены.А новые войдут с двумя месячными платами(одна из них залог). Надеюсь скидка распространяется на период карантина?
dir
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:37

  Vlad442 написав:Что люди могут съехать один день в году? Неужели нашлись арендаторы, которые подписались под таким?
.

Влад, это и называется «Юрьев день».

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Крестьянский_выход

Было бы неплохо ввести его законодательно. Может, создать петицию?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

всьо, видихаєм, корона розсмоктуєцця, завтра індекси почнуть "зеленіти",
починаєм прогрівати двигун рОкети....
всім хитрожопим орендарям готуватися на вихід.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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1
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:43

  dir написав:
  Унуноктий написав:я снизил с 11 до 9 и с 11 до 8, проверять всё у них плохо или нет, нет желания не те деньги

Деньги действительно не те, но при желании можно отучить от мародёрства. Ведь эти штука-две им точно не решают. То, что сдаётся обычно за 11 можно легко сдать новым арендаторам за 8-9. При этом старые арендаторы оставят 11 кгрн. залога, который и пойдёт в компенсацию несколько более низкой цены.А новые войдут с двумя месячными платами(одна из них залог). Надеюсь скидка распространяется на период карантина?

какой в ж*** штраф? живут по 2-3 года, предупредят за месяц, я заберу залог себе и что? я как нормальный лендлорд за городом живу сейчас, зачем мне эти нервы?
Востаннє редагувалось Унуноктий в Вів 07 кві, 2020 23:45, всього редагувалось 1 раз.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:44

  Vlad442 написав:По поводу истечения годовых договоров. Я говорю, что минимальный срок аренды 6 или 12 месяцев. При съезде раньше штраф в ползалога. Если проходит год, люди свободны от обязательств и могут съехать когда хотят. Вплоть до того, что оплатить неполный месяц и съехать через определенное количество дней.
Неужели есть те, у кого получилось подсадить людей на годовые договора с пролонгацией этого штрафа? Что люди могут съехать один день в году? Неужели нашлись арендаторы, которые подписались под таким?
Сейчас у меня только один договор со штрафом, остальные живут дольше оговоренного при вселении срока и, следовательно, могут съехать в любой момент.

Договор заключается на 12 месяцев или на любой другой, но чтобы заканчивался в августе-сентябре. За месяц до окончания договора аренды, арендатор либо поднимает вопрос о продлении на оговариваемых условиях либо по истечению договора сдаёт квартиру в состоянии годном для заселения следующего арендатора. Получает назад залог и крепкое рукопожатие. Хочет продлить на год-новый договор. Договора осень-не осень не заключаются. Ни одного возражения по содержанию договора за все годы. Всё прозрачно и подробно разъясняется. Люди любят порядок и надёжность от внушающего эти чувства арендодателя. Опять таки, кто как договаривается.
Востаннє редагувалось dir в Вів 07 кві, 2020 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:47

  Vlad442 написав:По поводу истечения годовых договоров. Я говорю, что минимальный срок аренды 6 или 12 месяцев. При съезде раньше штраф в ползалога. Если проходит год, люди свободны от обязательств и могут съехать когда хотят. Вплоть до того, что оплатить неполный месяц и съехать через определенное количество дней.
Неужели есть те, у кого получилось подсадить людей на годовые договора с пролонгацией этого штрафа? Что люди могут съехать один день в году? Неужели нашлись арендаторы, которые подписались под таким?
Сейчас у меня только один договор со штрафом, остальные живут дольше оговоренного при вселении срока и, следовательно, могут съехать в любой момент.

Все правильно,и про ползалога тоже.Единственный вопрос-чтобы получить залог/пол за какой срок до выезды должны предупредить?Договор/факт,или они совпадают?
Andreiii
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:49

  Унуноктий написав:
  dir написав:
  Унуноктий написав:я снизил с 11 до 9 и с 11 до 8, проверять всё у них плохо или нет, нет желания не те деньги

Деньги действительно не те, но при желании можно отучить от мародёрства. Ведь эти штука-две им точно не решают. То, что сдаётся обычно за 11 можно легко сдать новым арендаторам за 8-9. При этом старые арендаторы оставят 11 кгрн. залога, который и пойдёт в компенсацию несколько более низкой цены.А новые войдут с двумя месячными платами(одна из них залог). Надеюсь скидка распространяется на период карантина?

какой в ж*** штраф? живут по 2-3 года, предупредят за месяц, я заберу залог себе и что?
Живут по 5-6 лет и знают, что потеряют залог при досрочном расторжении текущего договора.Каждый год новый договор. Вот такой в ж... штраф. Арендодатель сдаёт по определённой цене на определённый срок. На год одна цена в месяц , на 3 месяца другая помесячная ставка. Нельзя сдавать на краткосрок по цене годичной аренды.
dir
 
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