Він досі пише, під іншим ніком
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 чер, 2020 15:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 03 чер, 2020 15:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Похоже, что у Виталика разбежались все имиджмейкеры и писатели предвыборных программ. Стащили программу Черновецкого?
Они с 2006 г этим занимаются
Скорее метро на Трою проведут
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:05
А чого - сидиш так зранку на лоджії, попиваєш кавуську і, наче, глянцевий журнал листаєш
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:12
і теребиш пісюшку (в смислі ПК, а не те що ти подумав, хіхі)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:12
Он обещал на 112-м канале и метро на Виноградарь, и метро на Трою, и на Бровары, и новую Окружную с мостами вокруг Киева.
...и тут Остапа понесло(С)
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
он перед эфиром пыхнул или обещали дать пыхнуть сразу после пламенной речи?
совсем недавно рассказывал сколько денег недополучил бюджет из-за отмены налога на землю за апрель 2020. и вдруг....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:28
Капитуляция? По 5к с писяголовым?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:37
судя по декларациям Витренко и Коболева так вообще перекосило в госсектор. Товарищи умудрились получить, больше, чем Миллер у русских на сопоставимой должности
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:38
Комрады, кого вам напоминает этот персонаж?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:46
Что-то я не вижу падения цен на киевскую недвигу
от слова вообще!
А все кричали: кризис, коронавирус, всё такое...
А Оболони как не было зимой дешевле 45, так и нет...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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