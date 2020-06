Додано: Чет 04 чер, 2020 19:01

BIGor написав: Падение цены на аеродром:

https://ua.m2bomber.com/obj/487592442/v ... skaa-135-a

Це тільки початок мертвого літнього сезону...

А там 2021, 2022, і світло в кінці тунеля у 2023...

