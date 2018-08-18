Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:https://samsebeskazal.livejournal.com/443349.html Владельцы бизнесов судорожно пытаются подготовиться к новой битве, но получается плохо. Все спешно заколачивают фанерой, которую в Нью-Йорке теперь закупают в промышленных объемах. Где-то закрывают только стеклянные витрины магазинов, а где-то все первые этажи зданий целиком. Центральный вокзал, Блумингдейл, Сакс, Мэйсис на 34-й. Все в досках и фанере.
Все как я писал. Только в Нью-Йорке раньше началсь чем в Киеве. Вчера говорил с знакомым оттуда. Не работает уже 3 месяца. Карантин. Занимается ремонтами. Трамп прижимает мигрантов по полной. Тело мылит лыжи на Канаду.
Знакомый не против, что вы его "телом" за глаза называете?
Ну я без злого умысла, просто так, для красного словца. Все равно все здесь виртуально.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
airmax78 написав:Флай, а это не те дома, где КГС па500 продавал готовое в 2016м? А на 4К, наверное, так еще и скидку давал? Не?
помню, помню було діло, по акції 1к можна було взяти за 16куе, це десь 29квадратів
Так скоро будуть кавалірки знову за 15куе в Київі біля метро?
Ага. Ну если так, то ребята упав до 600 за метр в накладе не останутся. Есть еще куда падать. 3 года прошло - налогов нет. Судя по первоначальной цене, хотелось им 2Х заработать на этой квартирке. Но их рОкете топлива не хватило.
airmax78 написав:Флай, а это не те дома, где КГС па500 продавал готовое в 2016м? А на 4К, наверное, так еще и скидку давал? Не?
помню, помню було діло, по акції 1к можна було взяти за 16куе, це десь 29квадратів
Так скоро будуть кавалірки знову за 15куе в Київі біля метро?
Ага. Ну если так, то ребята упав до 600 за метр в накладе не останутся. Есть еще куда падать. 3 года прошло - налогов нет. Судя по первоначальной цене, хотелось им 2Х заработать на этой квартирке. Но их рОкете топлива не хватило.
там було 20% дисконта при 100% оплаті, 10% при 50% оплаті. Якби 15куе, то я би взяв, але не дотягнуло до моєї таргет ціни навіть із дисконтом при 100% оплаті. Рахуєм, 29м і 16куе, $551 за м2 зараз $593
На депозитах більше піднімається
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/