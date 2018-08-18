airmax78 написав:
Во-первых, наконец-то поняли, что дома должен проектировать архитектор вместе с дизайнером. Отсюда появление интересных фасадов, модных мопов, благоустройства, которое до 2014 делали на отыпись.
Про КАН я вообще молчу - они ушли на другой уровень. Но и другие застройщики за ними начали подтягиваться.
Начали использовать импортные материалы в отделке фасада, чего раньше никогда не было. Начали ставить качественные окна, что раньше у застройщиков считалось дурным тоном. Некотороые даже неплохо ставить начали. Начали использовать хорошие лифты. Импортное оборудование для вентиляции, какие-то минимальные элементы энергосбернжения появились: датчики движения, лед-лампы. В паркингах начали устанавливать нормальные роллеты, а не шлагбаум или металлические решетки. Ну там много еще чего по мелочи. Но в результате разница разительная.
А какие украинские фасадные материалы использовались до 2014г начиная с дешёвых мокрых фасадов до вент?
И какие новые оконные профиля появились после 2014 и наконец научились нормально делать откосы и разве дымоудаление или лифты бывают украинскими если не считать такими отис ранее или евро формат сейчас. Хотя что в них украинского.
Да и КАН начал задолго до 2014.