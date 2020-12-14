да, я насмотрелся Садового и тоже решил обзавестись буржуйкой -булерьяном, родителям в частный дом, хотя бы пару комнат топить.
Ну а шо делать? - надеяться надо только на себя.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 сер, 2022 08:35
Додано: Чет 18 сер, 2022 09:11
Ну була можлива аренда вашої прєлєсті 15 кіло грн. стала 20, тільки курс вже не 33, а трохи змінився, ця вся ситуація вам дає надію?
Ми в яких одиницях відштовхнулись від дна?
Стосовно продажу, багато продаванів не усвідомили ще глибини сра, ми йдемо по сценарію 2015.
Маленький приклад, дивився один малесенький комерційний об'єкт, власник хоче здати в довгострокову аренду або продати, так ось ціна продажу 45 кіло зєлєні.....а от за оренду просить 7000 грн.
Як бачимо, до власника вже дійшло, що здати він може фактично за 150 у.о. або навіть менше восени, а продати хоче не за 120-150 аренд, а за 300+.
Можете прикинути скільки реально коштує ваша цукерочка, нагадаю, що в сьогоднішній ситуації повинно діяти правило сто аренд дорівнює ціна продажу.
Додано: Чет 18 сер, 2022 09:52
somilitark
Сто аренд работает когда в банках платят в бумаге хотя бы % 20 как в 15м году и при ХФёдорыче, и не для всех объектов, а там где много нервов и суеты обеспечить эксплуатацию объекта(суть - маленькая грязненькая однушка на ДВРЗ с проблемным контингентом, у Флуя в будке в ипенях может быть и 80 аренд с битыми стёклами и постоянными драками в общем коридоре), а к примеру в доме со звездой на Крещатике снять могут и наркоши, и негры, но никто и за 200 аренд вам там даже с 20ти летним евроремонтом ничего не продаст.
В коммерции много мутняка с коммунальной собственностью и облагораживанием обоссаных и загаженных подвалов купленных за копейки, ремонт мог быть и скотчем с клеем, а мог быть и капитальный нормальный. Так что там возможны большие разбросы по цене в голове продавца
Додано: Чет 18 сер, 2022 10:19
Квіточка не продається. Не на часі. Після війни, коли буде гострий дефіцит такої нерухомості - вийде на аукціон.
Додано: Чет 18 сер, 2022 10:51
а кстати по тем домам ( со звездой и вдоль Крещатика) что за контингент?
одни бордели и офисы остались, или ещё живут люди?
может у кого есть фотки подъездов?
Додано: Чет 18 сер, 2022 11:09
Тут можете глянути в якому стані підвал та дах, ну і трішки МОПів є, куди без них
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