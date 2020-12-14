Додано: Чет 18 сер, 2022 09:52

somilitark

Сто аренд работает когда в банках платят в бумаге хотя бы % 20 как в 15м году и при ХФёдорыче, и не для всех объектов, а там где много нервов и суеты обеспечить эксплуатацию объекта(суть - маленькая грязненькая однушка на ДВРЗ с проблемным контингентом, у Флуя в будке в ипенях может быть и 80 аренд с битыми стёклами и постоянными драками в общем коридоре), а к примеру в доме со звездой на Крещатике снять могут и наркоши, и негры, но никто и за 200 аренд вам там даже с 20ти летним евроремонтом ничего не продаст.

В коммерции много мутняка с коммунальной собственностью и облагораживанием обоссаных и загаженных подвалов купленных за копейки, ремонт мог быть и скотчем с клеем, а мог быть и капитальный нормальный. Так что там возможны большие разбросы по цене в голове продавца