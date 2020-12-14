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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лют, 2023 01:44
Прохожий написав: rjkz написав: beee написав:
Тебе не надоело читать бесконечный стёб по поводу твоей квартиры? Даже мне надоело.
У меня идут просмотры на 290к. А продавать, вроде, жалко - придётся ж уступать
Максим пытается не дать выпасть объекту, от которого он мечтает избавиться, из
информпространства.
Уже как только не склонял по падежам, но реагирует только Реус, а ему его не впаришь за оверпрайс.
Вот теперь решил ценник поднять - все равно по какой цене оно не продается.
николай не может заснуть без ветки и проснувшись сразу сюда
Как Вы догадались?
"Мажу маслом бутерброд,
Сразу мысль - а как народ?
И икра не лезет в горло
И компот не льется в рот"
(с)
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Додано: Пон 06 лют, 2023 01:48
beee написав:
️Україна фактично стала членом НАТО — Міністр оборони
Ми стали країною НАТО де-факто, залишається ухвалити це рішення на юридичному рівні, у Мадриді підтвердили, що головною загрозою НАТО є росія. Україна зі свого боку – єдина країна, яка має досвід боротьби з армією рф.
Всё, мы член. Можно совершать покупки
То есть, можно активировать 5 Статью Устава НАТО.
Аж полегчало.
МАААКСИИИИМ!!!
Даю 2 цены за квитку, за мной не занимать, на всех не хватит!
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