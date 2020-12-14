З ПРАКТИЧНОГО досвіду.
Купили у 2022 зимою потужний генератор, який тягне воду та опалення, зібрали гроші на пальне, навіть залишки з грошей на паливо у 2024 пустили на озеленення.
Спробуйте це саме зробити у хрущі.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:45
З ПРАКТИЧНОГО досвіду.
Купили у 2022 зимою потужний генератор, який тягне воду та опалення, зібрали гроші на пальне, навіть залишки з грошей на паливо у 2024 пустили на озеленення.
Спробуйте це саме зробити у хрущі.
Додано: Сер 22 тра, 2024 14:49
І новобудова має централізоване опалення, з теплопункту треба забезпечити циркуляцію, з чим добре справляється генератор для живлення насосів.
У хрущі\панельці, я не впевненй що ці ж насоси циркуляції будуть працювати без електроживлення у будинку.
Шах і мат хрущику.
Додано: Сер 22 тра, 2024 14:51
І ліфти запустили від генератора?
Найкращий варіант для проживання під час війни - окрема невелика хата, з сучасним утепленням, з колодязем. З генератором, сонячними батареями і акумуляторами, запасом дров для опалення і зрідженого газу для кухні.
Всі ці розповіді, як легко і приємно ходити пішки на 20-й поверх і їсти запарену мівіну - якось на практиці не вельми привабливі.
на околицях Києва і в Прикиєвських Єпенях чи не 50% новобудів гріються електрикою.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 22 тра, 2024 14:59, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 22 тра, 2024 14:53
Додано: Сер 22 тра, 2024 15:02
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В моєму місті так історично склалося, що через стан системи центр.опалення, мешканці стали переходити на автономне опалення. Основна маса - газове, менше електричне. Зараз мабуть відсотків 70 багатоквартирної забудови мають газове автономне опалення. На 1-4 поверхах навіть вода пару годин була в кранах, коли вимикалися насоси. З автономкою та акб+інвертор можна жити і у режимі 2/2, і 2/4, і 2/6. Насос котла працює циклами і акб весь час не розряджує. Виставляєш тепературу водоносія 70-80 градусів, пів години грієш житло і потім години 4-6, в залежності від утеплення, не вмикаєш його взагалі.
У мене квартира у утепленній новобудові, вікна на південь. Навіть без відключеннь е/е, котел взимку працює пів години зранку і годину-півтори як всі приходять з роботи. АКБ придбав.
Додано: Сер 22 тра, 2024 15:12
Ліфти, ні.
Все інше працює як треба.
Зріджений газ для плитки, ніхто не забороняє використовувати, якщо не вистачає потужності зарядної станції.
До практичного прикладу, у мультиварці під тиском 30 хвилинне готування їжі з м'ясом, для всієї сім'ї потребує 10% заряду 2х кіловатної станції, станція ПОВНІСТЮ заряджається від 10 до 100% за 1,5 години.
Сонячні панелі також є, їх потужності, навіть зимою, вистачає на зарядку всіх мобільників у пасмурну погоду, а у сонячну і на ноутбук.
Ще раз, централізоване опалення також є.
IMXO, у хрущику зимою вижити буде складніше.
Де переваги хрущика?
Додано: Сер 22 тра, 2024 15:40
Знову за гроші рибу???
Див. попередні повідомлення.
Особливо як добре, корисно і приємно щоденно ходити пішки на 20+ поверх, і декілька разів на день. І зовсім не важко !
І як "безпечно" тримати в жилому приміщенні балон з зрідженим газом для кухні новобуду, хоча би на 5 літрів, щоб не їсти запарену в термосі мівіну.
Почитайте уважно правила роботи з балонами під тиском, розділ "горючі гази". Які де дозволяється їх використовувати і зберігати. Схоже, що ви вельми далекі від реалій.
Очевидно, що це недешеве задоволення, такий акумулятор, і не всім доступний.
Порівняйте з вартістю газу-метану, який подається в 5-поверхові будинки.
Різниця в ціні за 1 годину готування на метані і на електроенергії від дорогого акумулятора, мабуть 1000х.
Все таки невеликий утеплений приватний будинок з колодязем і запасом дров - найкращий варіант. Чим простіше, тим краще, під час війни.
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