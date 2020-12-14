Хрущ і новобудова у плані збереження тепла незпівставні, взагалі.
У мороз -5 новобудова охолоне через тиждень-декаду, хрущ почне замерзати через день-два
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:41
Хрущ і новобудова у плані збереження тепла незпівставні, взагалі.
У мороз -5 новобудова охолоне через тиждень-декаду, хрущ почне замерзати через день-два
Додано: Сер 22 тра, 2024 14:45
З ПРАКТИЧНОГО досвіду.
Купили у 2022 зимою потужний генератор, який тягне воду та опалення, зібрали гроші на пальне, навіть залишки з грошей на паливо у 2024 пустили на озеленення.
Спробуйте це саме зробити у хрущі.
Додано: Сер 22 тра, 2024 14:49
І новобудова має централізоване опалення, з теплопункту треба забезпечити циркуляцію, з чим добре справляється генератор для живлення насосів.
У хрущі\панельці, я не впевненй що ці ж насоси циркуляції будуть працювати без електроживлення у будинку.
Шах і мат хрущику.
Додано: Сер 22 тра, 2024 14:51
І ліфти запустили від генератора?
Найкращий варіант для проживання під час війни - окрема невелика хата, з сучасним утепленням, з колодязем. З генератором, сонячними батареями і акумуляторами, запасом дров для опалення і зрідженого газу для кухні.
Всі ці розповіді, як легко і приємно ходити пішки на 20-й поверх і їсти запарену мівіну - якось на практиці не вельми привабливі.
на околицях Києва і в Прикиєвських Єпенях чи не 50% новобудів гріються електрикою.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 22 тра, 2024 14:59, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 22 тра, 2024 14:53
Додано: Сер 22 тра, 2024 15:02
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В моєму місті так історично склалося, що через стан системи центр.опалення, мешканці стали переходити на автономне опалення. Основна маса - газове, менше електричне. Зараз мабуть відсотків 70 багатоквартирної забудови мають газове автономне опалення. На 1-4 поверхах навіть вода пару годин була в кранах, коли вимикалися насоси. З автономкою та акб+інвертор можна жити і у режимі 2/2, і 2/4, і 2/6. Насос котла працює циклами і акб весь час не розряджує. Виставляєш тепературу водоносія 70-80 градусів, пів години грієш житло і потім години 4-6, в залежності від утеплення, не вмикаєш його взагалі.
У мене квартира у утепленній новобудові, вікна на південь. Навіть без відключеннь е/е, котел взимку працює пів години зранку і годину-півтори як всі приходять з роботи. АКБ придбав.
Додано: Сер 22 тра, 2024 15:12
Ліфти, ні.
Все інше працює як треба.
Зріджений газ для плитки, ніхто не забороняє використовувати, якщо не вистачає потужності зарядної станції.
До практичного прикладу, у мультиварці під тиском 30 хвилинне готування їжі з м'ясом, для всієї сім'ї потребує 10% заряду 2х кіловатної станції, станція ПОВНІСТЮ заряджається від 10 до 100% за 1,5 години.
Сонячні панелі також є, їх потужності, навіть зимою, вистачає на зарядку всіх мобільників у пасмурну погоду, а у сонячну і на ноутбук.
Ще раз, централізоване опалення також є.
IMXO, у хрущику зимою вижити буде складніше.
Де переваги хрущика?
Додано: Сер 22 тра, 2024 16:26
Когда неожиданно достроился недострой на венике и я оформил доки, помещение в 30м2 с потолками 3,3 м2 представляло собой примерно квадратное помещение с введенными трубами воды (примерно 50 см), отопления (заглушено на вводе), канализации (проходящий стояк с отводом) и болтающийся под потолком метровый примерно кусок кабеля. Овноблок по периметру и 2 очень больщих окна.
На тот момент соседей снизу сверху и с обоих боков не было. На улице минус 10 и ниже, в помещении около нуля. Единственный источник тепла - солнечные лучи, которые, проходя через окна в ясные дни (южная сторона) падая на стяжку, давали какое-то тепло.
Некоторое время у меня заняло подготовить квартиру к ремонту и вообще понять что там можно обустроить с планировкой (были проблемы из-за пилонов и неудачного расположения канализации). Ну и зимой темнеет рано.
Надо было сделать временное подключение воды и воткнуть временный унитаз.
Начал с того, что прицепил 2 лампы накаливания по 150 ватт ...что сказать, впоследствии оказалось, что этих двух ламп достаточно, чтобы если с утра их включить, то к вечеру помещение прогревалось настолько, что можно было находиться в футболке и изо рта не шел пар, ноги не примерзали к стяжке.
Если оставлять их на ночь, то утром вполне нормальная температура была - около 17 градусов.
И это было без отделки и без иных источников тепла (холодильник, комп, бойлер и тд) и соседей. Это, наверное единственный плюс овноблоково-пенопластовых домов.
Додано: Сер 22 тра, 2024 16:57
Це ж було вже.
у 2022, через декілька тижнів, підйом вже без відпочинку.
Це ви вельми далекий від реалій.
Зріджений газ, може бути і в менших ємностях, або навіть 5 літровий балон, а в ньому всього літр газу. Плитка з газконтролем, балон з клапаном, редуктор + якісний шланг + зважування балона перед заправкою.
Наскільки безпечно користуватись газовими плитами у хрущах, де плита ще з хрущова, а шланг мінявся у 90-х?
Пам'ятаю цей непідробний подив у майстрів з газконтори коли прийшли встановлювати лічильник, і побачили діелектричну вставку (тому що газова плита з автоматичним запалюванням) та газовий шланг з нержавійки з подвійним покриттям, а перед тим майстра який прийшов міняти старий шланг. Тому по безпечності нового обладнання і у хрущі, я можу посперечатися.
Така станція коштує 36+ тис грн, ресурс за 10 років, зниження ємності на 20%.
І це про зручність і безпечність, якщо бюджет обмежений, то можна дешевше, але доведеться почитати, і проводити більше операцій при користуванні.
Ще раз про рибу та гроші.
Новобудова це інший рівень комфорту та безпеки, і при обмеженому теплопостачанні, особисто я виберу утеплену новобудову, особливо якщо це південна сторона, ніж хрущ з газом з тими ж перевами у теплопостачанні.
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