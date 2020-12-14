Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
я ради нього на лівий берег їду, на правому такого нема, але тобі можна вибачити - ти не киянин)
ну і що це взагалі за фігня. це мама з дітьми прийде сюди купить піжаму? чи в кіно?
я знаю киян, які не знають як вулиці виглядають, бо все життя їздять на метро. ви киян ділите на сорти? А1 А2 В1 В2, як знання мови? чи у вас генетичний код особливий? а давайте позмагаємось, хто більш українець?
це острів - фігня?) бггг) а піжаму купити можна будь де, в тому ж комоді накрайняк але на русанівці є багато речей, яких нема не тільки на околицях а й взагалі більш ніде
а що до змагань, поділянь на сорти і генетичні коди - це не до мене, це твої особисті комплекси і рефлексії
і ще - «скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти» - це про тих «киян», які не знають як вулиці виглядають)
я ради нього на лівий берег їду, на правому такого нема, але тобі можна вибачити - ти не киянин)
ну і що це взагалі за фігня. це мама з дітьми прийде сюди купить піжаму? чи в кіно?
я знаю киян, які не знають як вулиці виглядають, бо все життя їздять на метро. ви киян ділите на сорти? А1 А2 В1 В2, як знання мови? чи у вас генетичний код особливий? а давайте позмагаємось, хто більш українець?
це острів - фігня?) бггг) а піжаму купити можна будь де, в тому ж комоді накрайняк але на русанівці є багато речей, яких нема не тільки на околицях а й взагалі більш ніде
а що до змагань, поділянь на сорти і генетичні коди - це не до мене, це твої особисті комплекси і рефлексії
і ще - «скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти» - це про тих «киян», які не знають як вулиці виглядають)
я не кажу, що саме острів фігня. можливо, там класний одяг. мені теж багато чого подобається не з мас маркету. я взагалі не ходжу по мережам. ми розмірковуємо з точки зору покупців нерухомості, споживачів, яким треба всі ці мережеві маркети, бершки H&M та багато іншого, саме тому в них повно народу. при чому тут що подобається вам особисто.
мої колишні співробітниці-проектувальниці все життя їздили на метро, хоча корінні киянки в поколіннях. вони розповідали, що не знають як виглядають вулиці , бо переміщуються під землею.
не хизуйтеся шовінізмом зі снобізмом. в Парижі, наприклад, мені ніколи не тикали, що я не місцевий, а завжди допомагали знайти шлях, як і в любому європейському місті. докоряти мені, що не киянин мене не образить абсолютно
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 21 чер, 2025 20:28, всього редагувалось 1 раз.