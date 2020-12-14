Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:59

_hunter написав: kingkongovets написав: Бетон написав: Rjkz.

Вы правы.

1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.



2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.



У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.

...

до речі я б дуже хотів подивитись, як наші громадяни, які пересуваються виключно на власних автівках, бо вважають київський транспорт надолугим, нерозвинутим і недостойним перевозити їз дорогоцінні дупи, їздять на ньюйоркському обриганому сабвеї разом з криміналітетом, бомжами і наркоманами ... ...до речі я б дуже хотів подивитись, як наші громадяни, які пересуваються виключно на власних автівках, бо вважають київський транспорт надолугим, нерозвинутим і недостойним перевозити їз дорогоцінні дупи,...

Но это же БРЕД: _вся_ транспортная инфраструктура в Штатах построена вокруг автомобиля.

И если уж "общак" сравнивать - его нужно сравнивать с "общаком" в Европе - например в Амстердаме. Но это же БРЕД: _вся_ транспортная инфраструктура в Штатах построена вокруг автомобиля.И если уж "общак" сравнивать - его нужно сравнивать с "общаком" в Европе - например в Амстердаме.

У ККца подгорает.Да, при ДЕ Б(и)лазио все немного напоминало то, что он пишет.Но, на данный момент Де Б(и)лазио - наверное худший мер за историю НЙ.Адамс немного навел порядок, на каждой станции дежурит несколько нарядов полиции. Каждый вагон на каждой конечной станции вымавается (даже немного напрягает запах моющего средства, но он быстро выветривается).Недавно возвращался очень поздно домой (вернулся около 2-х часов ночи), станции вымываются пауэрвошем (как на автомойках) по ночам.Да, бывает, что в городе с населением как полУкраины, найдется какой-то процент тех, кто пожрет в вагоне и бросит это под сиденье. На некоторых станциях забегают чуваки с метлой и совком быстро просмотреть или все нормально. На конечной все равно промывают.Что касается автобусов, то там чистота практически безукоризненная.Кондиционеры как в автобусах так и в вагонах сабвея. Причем, запах кондиционированного воздуха напоминает тот что в самолетах, по крайней мере у меня такие ассоциации.Бомжей уже почти нет. Нелегалов, которые раньше спали в вагонах тоже.Преступность в сабвее значительно снизилась.Сейчас если придет Мамдани, возможно все измениться к худшему. Посмотрим.По крайней мере это на тех маршрутах и ветках сабвея, которыми я пользуюсь.Может где-то в Бронксе или Гарлеме подругому. Но я туда и не езжу.Я понимаю, что ККЦу хочется хоть где-то найти дерьмо, куда ткнуть оппонентов, чтобы не обращали внимание на то дерьмо, что творит "самый лучший мэр", но тут он промахнулся.