RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12473124741247512476
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 10:23

  Бетон написав:
  kingkongovets написав:Бетон, а чого ти вайт лайнз стороною обходиш? там зараз твоїх колег блогерів ремонтувальників дохєріща, на кожному кутку якийсь клоун щось знімає

Спасибо за наводку.
Я как раз в поисках объекта после продажи грейта с ремонтом. Если продам, конечно.
Мне он нравится, даже очень


а можна ссылочку на вашу продажу?
Олежан
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 01.12.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 11:59

  Олежан написав:
  Бетон написав:
  kingkongovets написав:Бетон, а чого ти вайт лайнз стороною обходиш? там зараз твоїх колег блогерів ремонтувальників дохєріща, на кожному кутку якийсь клоун щось знімає

Спасибо за наводку.
Я как раз в поисках объекта после продажи грейта с ремонтом. Если продам, конечно.
Мне он нравится, даже очень


а можна ссылочку на вашу продажу?

Двери жду
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5448
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 12:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Двери жду

сколько выходит ремонт и мебель под ключ из расчета м2?
Олежан
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 01.12.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 12:30

  Олежан написав:
  Бетон написав:Двери жду

сколько выходит ремонт и мебель под ключ из расчета м2?

Економ ремонт, новобуд
Те що
в 2017 коштувало 400 за метр
в 2021 - 600
в 2025 - 800
Більш менш якісні сантехніка, електрика, двері... в 2025 - 1000
Нормальний ремонт 1200+
Зі справжньою звукоізоляцією (мінімально придатне для життя житло) від 2000
Нормальних виконавців нема.
UA
 
Повідомлень: 9628
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2347 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 12:38

  барабашов написав:
  UA написав:То вони роблять заміри шуму від автотрас, а не знімають :mrgreen:

А там плохие окна с плохими стеклопакетами на стороне что выходит на трассу гонок офисников-бумероводов и моторокеров-самоубийц?

Підкажи виробника вікон з шумопоглинанням 70-90дБ
Коли засклений балкон а потім ще вікно - норм.
Без допомоги блогерів таке не продається.
UA
 
Повідомлень: 9628
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2347 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 12:45

  Бетон написав:
  Олежан написав:
а можна ссылочку на вашу продажу?

Двери жду

Все правильно Бетон
Експерти які сидять в виданих при ссср квартирах з линолеумом та дверьми від забудовника все обгадять.
Я твої квартири по фото бачу. Як ту двуху з підсвіткою низу кухні в Славутичи чи десь там.
Бетоно стиль :D
Востаннє редагувалось UA в Сер 27 сер, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
Повідомлень: 9628
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2347 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 12:45

  UA написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:Двери жду

сколько выходит ремонт и мебель под ключ из расчета м2?

Економ ремонт, новобуд
Те що
в 2017 коштувало 400 за метр
в 2021 - 600
в 2025 - 800
Більш менш якісні сантехніка, електрика, двері... в 2025 - 1000
Нормальний ремонт 1200+
Зі справжньою звукоізоляцією (мінімально придатне для життя житло) від 2000
Нормальних виконавців нема.


интересно было бы увидеть смету
Олежан
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 01.12.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 12:46

  UA написав:
  Бетон написав:
  Олежан написав:
а можна ссылочку на вашу продажу?

Двери жду

Все правильно Бетон
Експерти які сидять в виданих при ссср квартирах з линолеумом та дверьми від забудовника все обгадять.
Я твої квартири по фото бачу. Як ту двуху з підсвіткою низу кухні в Славутичи чи десь там.
Бетоно стиль :D


давно не делал ремонты
где сейчас мастеров брать?
Олежан
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 01.12.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 13:16

Интересные дела делаются.
Керманычи-дерибанычи разрешили выезд за границу молодым людям, 18-22 года.
То есть ур-ды целенаправленно и осмысленно оставляют территорию без защитников.

Скоро капитуляция страны pridurkov-анархистов, что ли?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23278
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1771 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12473124741247512476
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17173670
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6693643
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73264
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9597)
27.08.2025 10:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.