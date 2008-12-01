RSS
Зручність форуму: обговорюємо
недоліки, вказуємо на помилки

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 22:20

  Luk_v написав:Щось заспамило повідомленнями про відновлення пошуку. Вже 5 листів отримав.

То лише тим, хто 5 разів висловлював невдоволення відсутністю пошуку 😅
Один лист у мене.
Я вже встиг і забути де кнопки з пошуком))
Hotab
 
Повідомлень: 16006
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 22:21

Luk_v дякую за фідбек.

З повагою,
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5090
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 2056 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 10:54

Шановні форумчани!

У всіх, хто отримав забагато повідомлень про відновлення пошуку, щиро перепрошуємо і будемо вдячні за розуміння.

Цей досвід допоміг нам розібратись в причинах і хочемо поділитись з Вами, оскільки бачимо, що іноді хтось з Вас також зустрічає помилку "Тайм-аут шлюзу" (Код помилки 504).

Найчастіше така помилка виникає через надмірне навантаження на сервер: забагато відвідувачів одночасно намагаються зайти на сайт, і сервер не встигає обробляти всі запити.

Тож, якщо на форумі стикнетесь з помилкою 504 "Тайм-аут шлюзу", наприклад при розміщенні коментаря в якійсь з гілок, тож не поспішайте додавати свій коментар, зачекайте декілька хвилин та оновіть сторінку. Ваш запит має бути опрацьовано, просто не одразу, а через деякий час. Та якщо Ви повторите дію одразу після помилки, то отримаєте дубль.

Діліться з нами проблемами та порадами, досвідом та ідеями. І всім будемо вдячні за фідбеки та пропозиції!
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6276
З нами з: 25.01.06
Подякував: 79 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Модератори: Ірина_, Модератор, flom

