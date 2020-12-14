|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 27 сер, 2025 10:23
Бетон написав: kingkongovets написав:
Бетон, а чого ти вайт лайнз стороною обходиш? там зараз твоїх колег блогерів ремонтувальників дохєріща, на кожному кутку якийсь клоун щось знімає
Спасибо за наводку.
Я как раз в поисках объекта после продажи грейта с ремонтом. Если продам, конечно.
Мне он нравится, даже очень
а можна ссылочку на вашу продажу?
Додано: Сер 27 сер, 2025 11:59
Олежан написав: Бетон написав: kingkongovets написав:
Бетон, а чого ти вайт лайнз стороною обходиш? там зараз твоїх колег блогерів ремонтувальників дохєріща, на кожному кутку якийсь клоун щось знімає
Спасибо за наводку.
Я как раз в поисках объекта после продажи грейта с ремонтом. Если продам, конечно.
Мне он нравится, даже очень
а можна ссылочку на вашу продажу?
Двери жду
Додано: Сер 27 сер, 2025 12:05
Бетон написав:
Двери жду
сколько выходит ремонт и мебель под ключ из расчета м2?
Додано: Сер 27 сер, 2025 12:30
Олежан написав: Бетон написав:
Двери жду
сколько выходит ремонт и мебель под ключ из расчета м2?
Економ ремонт, новобуд
Те що
в 2017 коштувало 400 за метр
в 2021 - 600
в 2025 - 800
Більш менш якісні сантехніка, електрика, двері... в 2025 - 1000
Нормальний ремонт 1200+
Зі справжньою звукоізоляцією (мінімально придатне для життя житло) від 2000
Нормальних виконавців нема.
Додано: Сер 27 сер, 2025 12:38
барабашов написав: UA написав:
То вони роблять заміри шуму від автотрас, а не знімають
А там плохие окна с плохими стеклопакетами на стороне что выходит на трассу гонок офисников-бумероводов и моторокеров-самоубийц?
Підкажи виробника вікон з шумопоглинанням 70-90дБ
Коли засклений балкон а потім ще вікно - норм.
Без допомоги блогерів таке не продається.
Додано: Сер 27 сер, 2025 12:45
Бетон написав: Олежан написав:
а можна ссылочку на вашу продажу?
Двери жду
Все правильно Бетон
Експерти які сидять в виданих при ссср квартирах з линолеумом та дверьми від забудовника все обгадять.
Я твої квартири по фото бачу. Як ту двуху з підсвіткою низу кухні в Славутичи чи десь там.
Бетоно стиль
Востаннє редагувалось UA
в Сер 27 сер, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 сер, 2025 12:45
UA написав: Олежан написав: Бетон написав:
Двери жду
сколько выходит ремонт и мебель под ключ из расчета м2?
Економ ремонт, новобуд
Те що
в 2017 коштувало 400 за метр
в 2021 - 600
в 2025 - 800
Більш менш якісні сантехніка, електрика, двері... в 2025 - 1000
Нормальний ремонт 1200+
Зі справжньою звукоізоляцією (мінімально придатне для життя житло) від 2000
Нормальних виконавців нема.
интересно было бы увидеть смету
Додано: Сер 27 сер, 2025 12:46
UA написав: Бетон написав: Олежан написав:
а можна ссылочку на вашу продажу?
Двери жду
Все правильно Бетон
Експерти які сидять в виданих при ссср квартирах з линолеумом та дверьми від забудовника все обгадять.
Я твої квартири по фото бачу. Як ту двуху з підсвіткою низу кухні в Славутичи чи десь там.
Бетоно стиль
давно не делал ремонты
где сейчас мастеров брать?
Додано: Сер 27 сер, 2025 13:16
Интересные дела делаются.
Керманычи-дерибанычи разрешили выезд за границу молодым людям, 18-22 года.
То есть ур-ды целенаправленно и осмысленно оставляют территорию без защитников.
Скоро капитуляция страны pridurkov-анархистов, что ли?
