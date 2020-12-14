Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Мне вот кстати интересно.А ежели Польша депортирует украинца за что-нибудь,а у него там недвига- то как быть? В жизни всякое бывает. Удаленно продавать за копийки? Если там въезд лет на 10 запретили. Надежнее у нас покупать. Гражданства точно не лишат и не депортируют.
Господар Вельзевула написав:Мне вот кстати интересно.А ежели Польша депортирует украинца за что-нибудь,а у него там недвига- то как быть? В жизни всякое бывает. Удаленно продавать за копийки? Если там въезд лет на 10 запретили. Надежнее у нас покупать. Гражданства точно не лишат и не депортируют.
Вельзевулыч, рад видеть! Вы как? рещились на Киев ? Меня русско-фашистские захватчики временно выкурили из матери городов. Кантуюсь в Ужгороде. Тут норм, оптимальный этно-культурный фон. Застроили так что почти Прага. Но и цены стремятся. Пока в коммодитис и амер.фонда.
Frant написав:Что то как то приуныли дорожайныки. Перестали пачками появляться и писать галиматью про дефицит и рост цен. А что случилось, ребята? В провинцию съездили, увидели, сколько населения там осталось?
А Вы купите,сначала Потом бабло в ремонт, мебель ..., что бы модно
Франту давно пора поміняти свої хрущики на більш сучасне житло. Гляди і побачить світло в кінці тунелю, адже на хрущі оренда вниз і тренд в одну сторону, тому зрозуміло його всепропальський настрій). Наявність газу лише тимчасово і частково призупинила падіння.
П.с. В провінцію з'їздили, в містечку менше 100 тис. населення ціни новобудів не біля Окружної з поставкою в межах півроку 1300-1500, прийшлося взяти за 1000 з поставкою через півтора року. Будівництва всюди киплять
Щось для такого маленького містечка зовсім не мало. Я в Вінниці в 2023 брав па 1000 за пів року до здачі.