Vadim_ ч
Террасы наверно только в "Небе"
В Маяке не видно их
В бомжстрое ближе к Рогалёва никаких террас и не предусматривалось
Вы в Маяк вошли па1100?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 жов, 2025 10:05
Vadim_ ч
Террасы наверно только в "Небе"
В Маяке не видно их
В бомжстрое ближе к Рогалёва никаких террас и не предусматривалось
Вы в Маяк вошли па1100?
|