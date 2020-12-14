RSS
Суб 11 жов, 2025 20:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Помню, на старте продаж ЖК Абрикосовый пару человек его выбрали(написали об этом на форуме) только потому, что он относится к Киеву, хотя стоит ровно на границе городской черты(причем в тааакой ж***, что пока не увидишь вживую, то даже не осознаешь в какой именно) и через узкую дорогу уже Гатное.

До речі, його хоч добудували? Напевно 10 років вже пройшло...

UPD вже нагуглив на доміку відгук:
https://forum.domik.ua/uk/ul-abrikosova ... -2040.html
16 січ 2025 14:18
Був учора біля ЖК, людей немає, навіть охорони непомітно (будній день близько 10 ранку), візуально додалося битих вікон особливо зі сторони села (3 будинок).

Картина печальна.
Суб 11 жов, 2025 20:11

  Faceless написав:
ihorkyiv написав:Faceless Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.
Та тоді вже давайте від Вишгорода до Борисполя, від Броварів до Ірпеня, і до Вишневого - все в КРЖН рахувати

Слушна пропозиція. Необхідно ще долучити Коцюбинське, обидві закільцеві Борщагівки тощо. Доцільність вважати їх КРЖН підтверджує сама дефініція агломерації, де межі великого міста і супутніків розмиті : Агломерація — це скупчення населених пунктів, що об'єднані в єдину систему завдяки тісним зв'язкам (виробничим, трудовим, соціальним) навколо одного або кількох великих міст-центрів. Таке територіальне утворення формується природно в процесі урбанізації, коли зв'язки між містами стають настільки інтенсивними, що вони зливаються в одне ціле. Те, що ці населенні пункти не Київ, є лише формальністю. Люди у цих супутниках мешкають не у місцевих тетрісах, але їхнє житло за своєю практичною цінністю нічим не відрізняється, наприклад, від Троєщини. Діяльність цих людей інкорпорована в економіку столиці, як і "реєстрових" киян. Ринок житлової нерухомості у столичній агломерації працює однаково і щодо продажу, і щодо оренди. Питання лише у наявних грошових можливостях покупців/орендарів.
Суб 11 жов, 2025 20:17

  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:Можно в присутствии раввина на куске кожи(как скрижаль Торы) истинного потужного нэзламныка за кордоны 91 в моём присутствии(как председателя тройки реввоенсовета завизировать.


Вариант.
Щас есть хата интересная,50м2, в Лофт-вайт,видовая, 1300/м2 на отдачу. Просело на 200 баксов с периода розовых надежд на Дональда Ивановича.Продает женщина ,сама за бугром,на сделку приедет.
Предложил 1100- послали. :(
Пока проверяю объяву-после вчерашнего КАБА цену не поменяли.
Что по цене и дому думаешь?
В Новодворянском кстати па 750 отдают. Рядом с местом прилета. Прилет то два раза в одно место не бывает,тем более-сбили. Но я в этом жидовском доме срать не сяду,не то что покупать.

Фасад импозантный, мне нравиться
а вот шо за фасадом ?(шо там внутри- незнаю, практически всегда какие-то сюрпризы от застройщиков :? ) окружение дуже не подобається , дуже тісно , без придбання паркінгу дуже не комфортно
