Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 жов, 2025 16:02
Хомякоид написав:
Було два покупці в квітні.
Поки доручення зробив поки передав почались травневі обстріли.
В Німеччині все довго. Доручення не зробищ за один день чи тиждень.
Якщо за місяць отримаєш, вважай ще пощастило.
Поганому танцюристу завжди щось заважає ))
2
2
Додано: Нед 12 жов, 2025 18:58
4
8
1
5
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:34
pesikot написав:
Було два покупці в квітні.
Поки доручення зробив поки передав почались травневі обстріли.
В Німеччині все довго. Доручення не зробищ за один день чи тиждень.
Якщо за місяць отримаєш, вважай ще пощастило.
Поганому танцюристу завжди щось заважає ))
по доверенности еще до войны было очень сложно продать, цены мин -20% от рынка, так что "эксперт" пусть пишет дальше
1
1
